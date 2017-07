Bemutatták az új Audi A8-at - Győri motorral indul a széria - fotók, látványos videó

Az Audi látványos showműsor keretében Barcelonában mutatta be zászlós hajója friss modelljét, az új A8-at. Mintegy kétezer meghívott vendég a bemutató műsor mellett 10 ezer négyzetméteren ismerkedhetett a kocsival és a közeljövő autós megoldásaival.Az új Audi A8 követte a korábban kijelölt utat, azaz megjelenésében elegánsan sportos, extravagáns megoldásoktól mentes, ám technikai felszereltségében maximumra törekvő. Külsőre talán a leglátványosabb újítás az autó hátulján végigfutó fénycsík, ami a két fényszórót mintegy egyesíti. Ami a technikai újításokat illeti, a bemutatón hangsúlyt kapott az aktív futómű, ami érzékelők segítségével simítja ki az úttest egyenetlenségéből eredő zökkenőket. Aztán az A8 határozott lépést tett az önvezető autó felé, legalábbis új szintre lépett ezen a pályán. Még egy-két apróság: az autó önmagától beáll a garázsba, a kanyarodási íveket az összes kerék kormányzásával csökkenti és lábmasszást is nyújt a hátul ülőknek. Az év végén a piacon is megjelenő kocsi ára 90 ezer euró felett lesz. (Az autót később részletesebben is bemutatjuk.)Fontos, hogy az új A8 induló szériáiban győri motorok lesznek: háromliteres dízel és benzines is – tudtuk meg Peter Kösslertől, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnökétől. Hozzátette, egyes karosszéria elemekhez is gyártanak majd kisebb részegységeket a győri szerszámgyárban.A rendezvényről érdemes megjegyezni, hogy a szervezők a környezettel is hangsúlyozni akarták, mindenféle fejlesztésnél alapvető, hogy az illeszkedjen a természetes környezetbe, cél a fenntarthatóság és az új technológiák összhangba hozása. Ezt jelképezte az is, hogy a fedett, bemutatócsarnok közepén egy élő fa állt, egy füves dombocska tetején, amin hintázni is lehetett. Ezt vette körbe a számos állomás, ahol a járműfejlesztés legújabb irányaival ismerkedhettek a vendégek.