Bemutatkoznak a kisalföldi kézművesek

A népi mesterségek, mint a csipkeverők, fafaragók, fazekasok mellett, amatőr festőművészek, fotósok és egyéb hobbi szinten alkotók is a tagjai lehetnek e csoportosulásnak, melynek célja a majd' elfeledett kézműves iparágak megismertetése a fiatalsággal. Hancz István, az Ipartestület titkára egy katalógust is életre hívott, melyben a csatlakozott kisalföldi alkotók szerepelhetnek, bemutatva az általuk készített termékek széles repertoárját.



A most alakult csoport, vezetőséget is választott magának, Láng Ildikó lett az elnök, a vezetőség tagjai pedig Kónya Ottó, Horváthné Kiss Rita, Kránitzné Rikker Ildikó, Lángh Ildikó, Magyarné Kostelec Szilvia, Bősi Éva és Ábrahámné Éva. A továbbiakban rendszeresen részt kívánnak venni a városi és vidéki rendezvényeken alkotásaikat bemutatandó, de az ipartestület székhelyén is folyamatos bemutatkozó kiállításra lesz hamarosan lehetőség, melyet bárki meglátogathat.



Az eseményekről rendszeres tájékoztatást kívánnak tenni a médiákban is, megismertetve minél szélesebb körben a megyénkben munkálkodó művészi módon alkotók termékeit.