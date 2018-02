Bemutatkozás: Széchenyi Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara - Lábon kelnek el a végzősök

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit CSc. dékánnal, tanszékvezető egyetemi tanárral, dr. Karácsony Gergely PhD egyetemi docenssel, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettessel, dr. Kecskés Gábor PhD egyetemi docenssel, tudományos és nemzetközi dékánhelyettessel és dr. Barna Attila PhD tanszékvezető egyetemi docenssel ülünk egy asztalnál, és a kar célkitűzéseiről, sikereiről beszélgetünk.

„Különleges értéknek tartom, hogy családias légkört tudunk biztosítani a hallgatóinknak. Kicsi, de minőségi oktatást garantáló kar vagyunk. Tanári gárdánk összetétele is egészen figyelemre méltó. Vannak nagy öregjeink, számos volt és jelenlegi alkotmánybíró is oktat nálunk, de akadémikusokkal is büszkélkedhetünk." – sorolja Fazekas Judit.

A Deák Ferenc-kar vezetői büszkék a minőségi oktatásra.

A professzorok mellett természetesen erős a feltörekvő fiatal-középkorú oktatói csapat is. Beszédes adat, hogy idén három egyetemi tanári pályázatuk is sikeres volt, Kovács Gábor, Sulyok Gábor és Smuk Péter vehette, veheti át a kinevezést. Emellett szinte minden oktatónak van tudományos fokozata a karon, a legalább PhD-fokozattal rendelkezők aránya 83 százalék.Úgy látszik, eközben a hallgatók sem akarnak lemaradni az oktatóiktól a jogi karon. Legalábbis ezt támasztja alá Karácsony Gergely gyors értékelése: „Tulajdonképpen minden jelentős országos szakmai versenyt megnyertek, vagy helyezést értek el diákjaink az elmúlt években".

„Valóban óriási érték, hogy a kis létszámnak köszönhetően nagyon erős, személyre szabott képzést tudunk biztosítani a diákoknak. Minden fő tantárgyból az összes szakunkon hetente kiscsoportos gyakorlatot tarthatunk. Az előadást szeminárium követi, ahol a gyakorlati szakemberek kifejezetten a hétköznapi életből vett aspektusokat tanítják. Ez az igazi garancia a gyakorlatorientált képzésre, ami az egyik fő célunk marad" – mondja Karácsony Gergely.

Kecskés Gábor tudományos és nemzetközi dékánhelyettes természetesen a kar tudományos sikereire a legbüszkébb. Nem csoda, hiszen olyan izgalmas, szinte az egész világot foglalkoztató kérdéseket átfogó projektekben vehetnek részt, mint a mesterséges intelligencia kutatás jogi összefüggései vagy az önvezető járművek jogi problémái.A kar vezetői diákjaikat idézik, akik azt szokták mondani, hogy gyakorlatilag már lábon elkelnek a munkaerőpiacon. Az elhelyezkedési arány szinte százszázalékos a karon, a diploma átvétele utáni első három hónapban a végzettek 95 százaléka talál munkát, döntően a diplomájának megfelelő munkakörben.A zászlóshajót természetesen a jogászképzés jelenti a karon, de emellett nagy gondot fordítanak arra, hogy több lábon álljanak. Alapszakos képzéseket is indítottak, és egy új mesterszakot, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakot is sikerült akkreditáltatniuk. De azokra is figyelnek persze, akik a diploma megszerzése után, akár felnőttként szeretnének új ismereteket gyűjteni. A posztgraduális továbbképzéseket felügyelő Barna Attila központvezető szerint ezen a területen is nagy előrelépéseket tett a kar. A nukleáris jogi szakjogász képzésen túl speciális továbbképzést biztosítanak például az agráriumban dolgozó szakjogászoknak, de adnak jogi képzést nem jogi végzettségű szakembereknek, mérnököknek is, és nagyszámú közszolgálati továbbképzést tartanak.