Bemutatkozás - SZE Egészség- és Sporttudományi Kara: megduplázták az oktatói és hallgatói létszámot

A Széchenyi István Egyetemenen másfél éve vonták össze az egészségtudományi és a sporttudományi képzést. A dékánnal, azaz dr. Nagy Sándorral, a megyei kórház szülész-nőgyó- gyász osztályvezető főorvosával erről is beszélgetünk.Az új kar alig másfél éves eddigi történetében sikerült szinte megduplázni az oktatói és a hallgatói létszámot. Újratervezték, megújították a képzési palettájukat, változtak az óraszámok, a kredittartalom, hogy a hallgatóság a legrugalmasabb és a legkiválóbb minőségű képzéshez juthasson. Tavaly ősszel már új tantervvel indultak, megújult oktatói gárdával.

Elvárás lett a magyar egészségügyben is a kvalifikált, diplomás ápolók alkalmazása.

Dr. Nagy Sándor dékán, a megyei kórház osztályvezető főorvosa.

„A diplomás (BSc) ápoló képzés értéke és helye az egészségügyi ágazatban néhány évvel ezelőtt még nem volt pontosan definiálva. Ma viszont már egyértelműen azt tudom mondani, hogy elvárás lett a magyar egészségügyben is a kvalifikált, diplomás ápolók alkalmazása. Egyszerűen azért, mert a létszámhiánnyal küzdő orvostársadalom is igényli azt, hogy olyan támogató egészségügyi személyzet álljon mellette, amely a betegek szakszerű, biztonságos ellátását garantálni tudja" – mondja Nagy Sándor, hangsúlyozva, hogy végzett ápolóik számtalan szakmában és szakterületen tudnak itthon is elhelyezkedni.A kar egészségtudományi tanszékén ápolás és betegellátás, valamint egészségügyi szervező alapszakokra várják a jelentkezőket. Az ápolás-betegápolás alapszak két irányba ágazik tovább, részben diplomás ápolókat képeznek, részben diplomás szülésznőket.

„Széles körű, országos szakmai konszenzus eredményeként Győr kapta meg a lehetőséget a szülészeti-nőgyógyászati szonográfus továbbképzési szak elindításához is. Az érdeklődés óriási, hiszen tíz éve nem volt már ilyen képzés Magyarországon, miközben vészesen csökkent a kórházakban az ilyen végzettségű szakemberek száma" – tette hozzá a dékán.A kar másik, sporttudományi tanszékének pedig az lehet az egyik védjegye, hogy immáron nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók között is büszkélkedhet világbajnok, profi sportolókkal. „Az általunk kínált képzések, a sport és rekreációszervezés (BSc), valamint a rekreációszervezés mesterképzési szak közvetlen kapcsolatban van a sporttal. Nem véletlen, hogy a hazai élsportolók egy része is a Széchenyi István Egyetemet választja" – sorolja büszkén Nagy Sándor.A kar gyakorlati képzőhelye termész etesen a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, és a győri kórház kiváló klinikai orvosgárdájának, professzori körének sok tagja az oktatásban is aktív szerepet vállal. „Tegyük hozzá, hogy nemcsak az oktatásban, hanem a kutatásban is. A győri egyetem egyik nagy előnye, hogy multidiszciplináris képzést nyújt, kilenc kar, kilenc különféle szak- és tudományterület támaszkodhat így egymásra. Orvosprofesszoraink kutatásait is segítik a többi kar kutatói. Ha pedig már itt tartunk, el is érkeztünk az egészségügy i mérnökképzés elindításához. Az alapokat már lefektettük, és szeretnénk a jövőben olyan mérnököket képezni, akik innovatív orvosi berendezéseket gyárthatnak, üzemeltethetnek, fejleszthetnek.Ugyanígy ipari együtt- működéseket tervezünk medikális gyártókkal. Kutatásokban, fejlesztésekben szeretnénk közreműködni orvosi műszerek gyártása terén. Terveink között szerepel az is, hogy mesterképzést indítsunk az ápolóknak. Szeretnénk létrehozni doktori iskolát, tovább erősíteni az oktatói gárdát, és kiszélesíteni a kutatói munkát" – sorolja a célokat Nagy Sándor.