Bemutatkozás - A SZE Művészeti Kara: megtalálták a közös hangot

A Győr Symphonic Band zenekarban is szerepelnek a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának növendékei.

„Nálunk a növendékek elsősorban nem iskolát, nem kurzust, nem is szakirányt, hanem mestert választanak. Akinek az emberi és a szakmai hitelét egyaránt példának találják. A zenetanári hivatás kicsit olyan, mint a szülő-gyerek viszony. Bizalmi kapcsolat. Egy óra nálunk sokszor beszélgetéssel kezdődik, hogy megérezzék a közös hangot, és egy hullámhosszra kerüljenek. Mert csak akkor tudják igazán megérteni egymást. Ez nem olyan, mint a matematika, ahol a tanár fölírja a táblára a képletet, és kirakhatja a végére a pontot. A zene alapvetően emocionális. Az pedig egy nagy-nagy misztérium, hogy mitől is tud, vagy éppen mitől nem tud két ember közös nevezőre jutni. Mert bizony előfordulhat, hogy valaki akármilyen nagy művész is, mégsem sikerül szót értenie a növendékekkel – avat a kari élet mindennapjaiba Dr. Ruppert István dékán. És a kiváló orgona művész valójában az élet alapvető dolgairól is beszél. Arról, hogy hogyan kellene, lehetne együttműködni embereknek a munkahelyeken, együtt élni, és nem csak egymás mellett élni szülőknek és gyermekeknek a családban. Úgy látszik, hogy erre legegyértelműbben, legvilágosabban és kompromisszumos kiút nélkül a zenetanulás folyamata, az együttzenélés világít rá.

A mi hivatásunk élethosszig tartó tanulás, ami örömöt is ad egyben – vallja Ruppert István.

„Az egyik legfontosabb tantárgyunk a kamarazene, ahol előtérbe kerül az egymáshoz való viszonyulás. Itt is azok muzsikálnak gyönyörűen együtt, akik nemcsak a közönséggel, hanem egymással is tudnak kommunikálni. Mert hiába is állnának össze a legjobb virtuózok. Hanem értenék meg egymást, abból sosem lehetne jó kamarazene. Ezek a formációk belőlük, önmagukból, az ő együttműködésükből és egybeforrásukból születnek" – világít rá a dékán.És mi különbözteti meg a zenész növendékeket a kortársaiktól? Talán az, hogy sosem lesznek céltalanok. Nagyon korán van válaszuk a „Mi leszek, ha nagy leszek?" kérdésre, hiszen gyakran már kisgyermekkoruktól erre a hivatásra készülnek. Iszonyú önfegyelemmel, céltudatossággal, lemondásokkal, kudarcok és sikerek folyamatos keveredésével. Ahhoz, hogy valaki eljusson olyan szintre, hogy be tudjon kerülni a Művészeti Karra, nagyon sok munka kell. Persze a zenész növendékek is bohémek, fiatalok, szeretnek bulizni, de tudják azt, hogy súlyos ára van annak, ha a lazulásuk túllendül.A hallgatók az órákon túl is ki tudnak teljesedni, de ez számukra nem is igazán választás kérdése, hiszen a tanterv szerint is kell koncerteket adniuk. „Hogy valaki a négy fal között mit tud elérni, milyen szépen játszik, az senkit nem érdekel. Ő a saját örömére zenél. De itt mindenki azért tanul, hogy másoknak is meg tudja mutatni a tehetségét. Végső soron a koncertezés is egy tanulási folyamat. Koncert szituációban az ember egy más tudatállapotba kerül, megnövekszik az adrenalin szintje. Közönség előtt játszani stresszhelyzetet jelent. Ennek a kezelését meg kell tanulni, és ezt csak rengeteg koncerten keresztül lehet" – mondja a dékán.

A Széchenyi Egyetem Művészeti Karán a közeljövőben a képzési paletta a táncművészet, a képalkotás és az építőművészet irányába bővülhet. A most végzett hallgatók általában zenetanárok lesznek.Ruppert István szerint az ország hosszú távú jövője szempontjából nagyon fontos, hogy a felcseperedő generációk gyerekként kapcsolatba kerüljenek valamilyen művészeti ággal. Hogy kiélhessék az érzelmeiket.Minden kutatás azt mutatja, hogy a zene fegyelemre is nevel, és az a gyermek, aki emocionálisan kiegyensúlyozott, kevesebb stressz nyomást kap, kevésbé kerül a drogok és az alkohol bűvkörébe. Ezért is óriási érték, az egész világon párját ritkító a magyarországi zeneiskolai rendszer. Nagyon fontos, hogy fennmaradjon.Ha pedig feltesszük a kérdést, hogy miért is jó választás a továbbtanulásra a Széchenyi Művészeti Kara, a válasz az eddigiekből már biztosan kézenfekvő. Azért, mert nagyon jó tanárokat, mestereket választhatnak a növendékek. Azért, mert az egyetem átvállalja a hallgatóktól a versenyek költségeit. Azért, mert Európa egyik legszebb koncertterméhez, a győri zsinagógához kapcsolódik a varázslatos aurájú campus. Azért, mert egy összetartó közösség tagjai lehetnek. „Mert nem mindegy, hogy milyen hangulatban telnek a hétköznapok. Hogy az iskola mit sugall, mit teremt? Otthont, melegséget, barátságot, nyitottságot, őszinteséget, vagy egy rideg Excel táblát. Ez a barátságos légkör már a közelmúltban tragikusan elhunyt Gábor József, a korábbi igazgató korszakában kialakult. Nagyon szeretetre méltó, és szeretet sugárzó ember volt, aki kollégáival és a hallgatóival is megtalálta azt a bizonyos közös hangot" – mondja Ruppert István, akinek sikerült megőriznie, fenntartania a családias légkört.„Nem minden embernek az az életcélja, hogy legyen egy nagy Mercedese. És aztán ha megkapta, boldog lesz, mert luxusautót vezethet. Lehet, hogy azután már pénze sem marad tankolni, de a vágya teljesült. Persze, a kar növendékei, oktatói is szeretnének békében, jól élni, de az életcéljuk alapvetően más. A művészi kiteljesedés. Összeköti őket a zene szeretete, ez jelenti számukra az igazi életet, az önmegvalósítást. A mi hivatásunk tényleg egy élethosszig tartó tanulás, ami örömöt is ad egyben" – vallja az Amerikában korábban év orgonistájának választott orgona művész, aki másfél évtizedig járta a világ nagy koncerttermeit. „Akkoriban kezdődött a bolognai rendszerre való felkészülés, amikor kineveztek. Fél évig nem ütöttem le egyetlen billentyűt sem a hangszeren, de a számítógép klaviatúráján több milliót. Akkreditációs papírokat gyártottam. Ma már nagyrészt én is másoknak élek, a kollégáimnak és a diákoknak. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt tudok az orgonánál tölteni, de igyekszem előadóművészként is fennmaradni. Az elmúlt hetekben is több koncertet adtam – mondja Ruppert István, miközben irodájába nagyon szép dallamok szűrődnek be. Érződik, hogy itt valóban megtalálja a közös hangot oktató és növendéke.