Bemutatjuk a megye legnépszerűbb pincéreit - Turi László a győri Zöldfából

közösségi kampányunk kezdetén Turi Lászlót két Olvasónk ajánlotta figyelmünkbe. "Soha nem érezni rajta, hogy fáradna. Ha rossz napja akad, soha nem vetíti ki senkire. (...) Mindig megtalálja a közös hangot a vendéggel. Udvarias, jó kommunikációs készséggel rendelkezik, vidám természetű ember" - írták. A megye öt legnépszerűbb pincérét gravírozott tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk,Bár alapnak kellene lennie, hogy munkahelyen ügyfelekre, kollégákra nem zúdítjuk a gondjainkat, jól tudjuk: sokaknak ez nem erőssége. "Önnek mi a titka?" - vetettük fel a Zöldfa pincérének. "Ha mi nem becsüljük embertársainkat, hogyan várjuk el másoktól, hogy tiszteljenek bennünket? Az emberek iránti alázat fontos. Édesapám mindig így viselkedett másokkal, önkéntelenül lestem el tőle ezt a képességet. Mottóm, hogy a vendég érezze jól magát, ameddig nálunk tölti az idejét" - hallottuk. A Zöldfában naponta hat pincér van szolgálatban. Ha esetleg "problémás" vendég tér be, mindig Laci viszi a válságkommunikációt. "Lekopogom, eddig mindenkivel sikerült szót érteni. Volt, hogy nagydarab fickó jócskán többet ivott a kelleténél. Még italt kért, miközben mi az ifjú párt vártuk és készültünk a lakodalomra. Mondtam neki: a fiatalok életük nagy napját ünnepelnék, nem tudunk több itallal szolgálni. Megértette, pár percen belül fizetett, majd az ajtóban kezét nyújtotta búcsúzáskor" - mondta Turi László.A győri pincér törzsvendégei közé tartozik helyi értelmiségiekből álló társaság, akik rendszeresen bridzseznek a Zöldfában. "Ahhoz, hogy megértsem, miért koncentrálnak erősen, el kellett kicsit mélyülnöm a bridzsben. Ez az egyetlen kártyajáték, amiben a szerencsének szinte nincs szerepe, észjáték az egész. Tudom, mikor nem zavarom a partit az italok felszolgálásával. A bridzskör kupával ismerte el a munkámat három éve" - közölte Turi László, aki imád olvasni, szereti a történelmet, a csillagászatot és a filmművészet klasszikus alkotásait. Sőt, még kertészkedni is, több ültetett növény közül különösen büszke a családi kertet díszítő banánfára. "A szakmánkban alapműveltség nélkül nehéz egyről a kettőre jutni. Az ételeket jól kell ismernünk. A vendégeink jelentős része a `kabátos, bundás húst kedveli´. Jól teszik, nekem is a rántott hús az egyik kedvencem. Igaz, tudatosabban táplálkoznak a vendégek, mint korábban. Egyre többen keresik a cukor-, a laktóz- és a gluténmentes ételeket. Anno az iskolában tanultunk főzni. A mai napig szívesen sütök húsokat, otthon népszerű étel a rakott káposzta, amit készítek. Persze, több tucatnyi emberre nem mernék főzni. Ezt meghagyom kiváló szakácsainkra" - tette hozzá mosolyogva.Turi László a '80-as évek végén a győri kereskedelmi iskolában (Pálffy) kezdte hivatalosan tanulni a pincér szakmát, de valójában sokkal korábban. "Nagyapám a fővárosi Halászbástyában volt pincér, édesapám a győri Park és Hungária étteremben kereste a kenyerét felszolgálóként. Édesanyám is a vendéglátásban dolgozott, beleszülettem a közegbe. Általános iskolás voltam, amikor szüleim megengedték, hogy lakodalmak idején üdítős üvegeket vigyek az asztalokra. A középiskolát az akkoriban alakult Krúdyban fejeztem be és a hálás vagyok a sorsért, hogy a Rába Hotelbe kerültem gyakornoknak. Egy legendás győri pincérből lett igazgató, Rácz József vezette a patinás helyet. Különleges, jó lelkű ember volt, ránk, fiatalokra is mindig szánt időt. Ha hibáztunk és Józsi bácsi észrevette, mindig korrekten mondta el. A mai ifjú pincéreket többek közt miatta segítem. Hogyha mi nem állunk az új generáció mellé, akkor az a mi szégyenünk is lesz, hogy pár év utánpótlás nélkül maradunk" - hangsúlyozta Turi László. A világ borzasztóan felgyorsult, komoly problémának látja, hogy a fiatalok képtelenek letenni a telefont. "Viccesen mondom a srácoknak, hogy amikor katona voltam, fél napokat vártam a fülkés telefonra. Igaz, ennek előnye is akadt. Ha összekaptunk az akkori barátnőmmel, volt időnk lehiggadni, nem veszekedtünk naphosszat a Facebookon" - hallottunk a generációs különbségekről.A '90-es évek elején a Rába mozi melletti Fény presszót vitték a szülei. "Ezek voltak azok az idők, amikor a Nicsak, ki beszél! filmekre kígyózó sorokban váltottak jegyet a nézők. Mi pedig nem győztünk elegendő ropit és Piros mogyorós csokit beszerezni." Ezt követően dolgozott a bábolnai benzinkút Bécsi Kávéházában, az Apostol Étteremben a Széchenyi téren, majd jött a Zöldfa. "A tulajdonossal, Pintér Balázzsal gyerekként ismertük meg egymást, a szüleink barátságban voltak. A Zöldfa sikere abban rejlik, hogy a személyzettel családtagként bánnak. Nekünk meg sem fordul a fejünkben, hogy kalap-kabát, aztán irány Ausztria. Szeretném megköszönni az Olvasóknak, Vendégeknek a sok szavazatot, szüleimnek, hogy megtanítottak a szakma szeretetére, a testvéremnek, hogy mindig biztatott és a páromnak, hogy biztos hátteret nyújt a mindennapokban" - búcsúzott Turi László.