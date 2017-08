Bemutatjuk a megye legnépszerűbb pincéreit - Kótai Ernő a győri Nádorból

Az öt legnépszerűbb pincér



A megye öt legnépszerűbb pincérét gravírozott tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk.

Kótai Ernő rábaközi településen, Beleden, közel a megyehatárhoz nőtt fel. "A beledi vendéglátóipari egységnek volt egy klasszikus tekepályája. Gurítás után a kuglikat kézzel kellett felállítani. Tizenéves gyerekként szívesen segítettem a felnőtteknek, akik zsebpénzzel hálálták meg, hogy helyükre raktam a bábukat. Minél több időt töltöttem a pálya körül, annál jobban tetszett a vendéglátás. Szigeti Ferenc vitte a helyi kocsmát, ő bátorított, hogy jelentkezzek általános után a soproni vendéglátóipari középiskolába. Tanácsokkal is ellátott a felvételi beszélgetésre. Éreztem, hogy a tanárnőknek tetszenek a válaszaim, így egy vagány megjegyzést is tettem. Mondtam nekik, hogy azért lennék pincér, mert akkor borravalót kapok majd a vendégektől. Mosolyogtak, aztán felvettek a soproni iskolába. Később gyakorlatra abba a beledi egységbe kerültem, ahol útnak indultam" - elevenítette fel pályája kezdetét Kótai Ernő.A nyolcvanas évek elején a kisalföldi megyeszékhelyen három állami cég tartotta kezében az éttermeket, a Győr-Moson-Sopron megyei és a Nyugat-magyarországi Vendéglátóipari Vállalat, illetve az ÁFÉSZ is üzemeltetett éttermeket. Napjainkban kedvelt éttermek jogelődjei a rendszerváltás előtt is fogadták a vendégeket, igaz, több remek hely nem állta ki az idők próbáját és bezárt. "37 éve tartó pályám során három győri étteremben nagyon szerettem dolgozni. Ha lenne időgép, ezekre a helyekre bármikor szívesen visszatérnék. Huzamosabb ideig felszolgáltam a Komédiásban. Egy jó indulatú férfi, Salakta Tibor vitte a helyet. A mai időkben nehéz elhinni, ahogy viszonyult a munkatársaihoz. Minden vasárnap zárva tartottunk. Havonta egyszer meghívta a csapatot a hét utolsó napján három órára színházba, megnéztünk egy előadást, majd a munkahelyünkön vacsoráztunk. Tibi ilyenkor egy fillért nem fogadott el az ételekért, az italokért. A fiatal cégvezetők talán elgondolkodnak, hogy így is lehet bánni a kollégákkal.Hasonlóan jó volt a Kristályban és a Zöldfában is dolgozni. Utóbbi éttermekben egy évben több mint 30 esküvőt rendeznek. Bevallom, vénülő fejjel ezt a tempót már nem bírtam. Néhány éve visszérrel műtötték a lábam. Mondtam a Zöldfa tulajdonosának, Pintér Balázsnak, hogy ne haragudjon, ezt a terhelést nem vállalom. Megértette, jó kapcsolatban maradtunk, sőt, hetente egyszer, amikor szabadnapom van a Nádorban, visszajárok a Zöldfába segíteni. Akár egy-egy lagzi idejére is" - hallottuk.Nyugat-Európa soha nem fordult meg a fejében? - vetettük fel. "Magamtól nem, de a kilencvenes évek elején kaptam ajánlatot Bécsből. A feleségem ekkor volt terhes az első gyerekünkkel, nem hagytam magára a családot. Nincs hiányérzetem, jó döntést hoztunk közösen" - hangzott a válasz. Kótai Ernő a Nádorban sem unatkozik. A munkaideje megállás nélküli négy óra, több km-t tesz a lábába, ameddig lecseng az ebédidő. A nádorvárosi étteremben kizárólag menüket szolgálnak fel. Egy nap 600 adag fogy. Ha csak levessel és főétellel számolunk, akkor a pincérek 1200 tányért visznek ki naponta. Hétvégenként ez a szám még magasabb, ilyenkor nehéz szabad asztalt foglalni. "Örültem, amikor Szalai Tamás tulajdonos bizalmat szavazott és felvett a csapatba. Kevesen mondhatják el magukról, hogy Győr talán három legnépszerűbb éttermében, a Zöldfában, a Kristályban és a Nádorban is dolgoztak pincérként. Mindhárom helyen becsületesen állnak a vendégekhez és a munkatársakhoz. Mondok egy példát a Nádorból. Nyáron a kánikulai napokon ingyen jeges szörppel, hűs fröccsel vagy sörrel kedveskedtünk a vendégeknek. Egy pohár ingyen sört havi szinten kínálunk a vendégeknek. A Nádor csapatát remekül fogja össze Végh Zsuzska üzletvezető" - mondta a győri pincér. Kótai Ernő filozófiája elvi szinten nem bonyolult: mindig figyelni kell a vendégekre. "Ha érzik, hogy a pincér törődik velük, elégedetten távoznak. Akkor végezzük jól a munkánkat, ha százból száz vendég jó érzéssel áll fel az asztaltól."Miután megjelent lapunkban, hogy Kótai Ernőt a legkedveltebb pincérek közé választották Olvasóink, sok gratulációt kapott. "A napokban a Zöldfában közösen dolgoztunk Turi Lacival egy lakodalomban, amikor a vőfély váratlanul bejelentette: a násznép jó hangulatáról a megye öt legnépszerűbb pincére közül kettő is gondoskodik. Nem akartunk hinni a fülünknek, az pedig filmekbe illő jelenet volt, hogy az étterem közepére szólítottak, majd megtapsoltak minket. Ezért az élményért is megköszönöm a sok szavazatot és minden korábbi munkaadómnak a lehetőségét. Úgy gondolom, a köszönetből a szakács, séf kollégáknak is járna, hisz a finom ételektől laknak jól a vendégek. Lakodalmak idején kaphatnának pár másodperces tapsot, ha ízlett a násznépnek a vacsora" - említett remek javaslatot Kótai Ernő. Mosolyogva hozzátette: "Tullner Pisti barátomhoz a kitüntető cím mellé én is kapom az osztást a kollégáktól. Azzal fenyegetnek, hogy kirakatba tesznek". "Remélem, még sok évig tudok dolgozni. Ha jó fizikai állapotban leszek, nyugdíjasként is szívesen felszolgálnék" - búcsúzott a Nádor pincére.