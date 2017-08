Bemutatjuk a megye legnépszerűbb pincéreit - Dobránszky László a győri Aranyszarvasból

Az öt legnépszerűbb pincér



A megye öt legnépszerűbb pincérét gravírozott tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk, részletek itt. Turi Lászlóról ide, Tullner Istvánról ide, Kótai Ernőről ide, Abai Róbertről ide kattintva olvashatnak. A megye öt legnépszerűbb pincérét gravírozott tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk, részletek. Turi Lászlóról, Tullner Istvánról, Kótai Ernőről, Abai Róbertrőlkattintva olvashatnak.

Még sincs semmi meglepő abban, hogy Dobránszky Lászlót a megye öt legnépszerűbb pincére közé választották. Hat éve van a szakmában, de a pályán töltött időt és korát meghazudtolóan beszél a mindennapok kihívásairól. Gondolatai letisztultak, nem bonyolítja túl a pincérként ráváró feladatokat. Pedig véletlenül került a vendéglátóiparba."2010-ben banki ügyintézőként végeztem a győri Deákban. Ekkor ütött be a krach, jött a gazdasági világválság, a pénzintézetek érthetően nem kapkodtak értem. A párom vetette fel: álljak pincérnek. Fejben mindig jól számoltam, idegen nyelveket beszélek, úgy voltam vele, megér egy próbát. Csak megtanulom, hogyan kell fogni egyszerre több tányért. OKJ-s képzés során ismerkedtem a szakmával. Élveztem a tanfolyamot, velős volt, a tanáraink a gyakorlatra fókuszáltak. A Golden Ballba kerültem gyakornoknak, sokat köszönhetek Petrőcz Zoltán főpincérnek. A felszolgálás alapjairól, az ételekről, italokról rengeteget beszélt. Úgy tanultam mellette, hogy nem éreztem kényszernek, sőt, kifejezetten tetszett. Zoli kedvet adott a szakmához, amiért mindig jövök majd neki eggyel" - mondta Dobránszky László, aki a Széchenyi tér első olasz éttermében, a Palla D'oróban kezdte pályáját.Dolgozzon bármely szakmában az ember, érdemes figyelmesen olvasni Dobránszky László filozófiáját a munkáról. "Aki sok emberrel foglalkozik, előny, ha végtelen türelemmel és higgadtsággal rendelkezik. A vendégek hangulata egyik napról a másikra változhat. Kedden még felszabadultan ebédel, szerdán már gondterhelt. Kicsit hatodik érzékkel sejtem meg a hangulat-ingadozásokat és észrevétlenül alkalmazkodom adott pillanathoz. Alap, hogy ugyanúgy állok a nap első vendégéhez, mint az utolsó előttihez. Aki betér hozzánk, nem érdekli, hogy már hét óra munka van a lábamban. Neki ugyanolyan korrekt felszolgálás jár, mint a műszak elején érkezőknek. Úgy kell az ételeket az asztalra tenni, ahogy mi is elvárjuk vendégként, ha étteremben vagyunk. A törzsvendégeket keresztnevükön köszöntöm pár rövid mondat kíséretében. Nem vagyok híve a tankönyvekben etalonnak beállított, távolságtartó fehér kesztyűs vendéglátásnak. Úgy tapasztalom, hogy Győrben a családias hangulatú éttermeket kedvelik a helyiek. Ahol ismerik a személyzetet, figyelnek az igényeikre, pincérnek és vendégnek mindig van két jó szava egymáshoz" - hallottuk."Volt azért, hogy elszakadt a cérna?" - kérdeztük. "Ha ideges vagyok, akkor tényleg komoly gond van. Egykezemen megszámolom, hány olyan eset volt hat év alatt, amikor fel kellett emelnem a hangom. Ha hibázok - ami szerencsére ritkán fordul elő -, természetesen elismerem és igyekszem kompenzálni a bakit" - válaszolta Dobránszky László, aki szabadidejét párjával és fél éves kislányával tölti. "Szeretek aktívan pihenni. Nem vagyok híve annak, hogy munka után feküdjünk az ágyba. Sok időt töltünk a természetben, a Szigetközben szívesen barangolunk, nagy állatbarátok vagyunk. Két kutya és három macska teszi teljesség a családi életünket" - mondta nevetve a győri pincér, aki apukás babaúszást is örömmel vállal kislányával, Reginával.Az Aranyszarvast évek óta állandó törzsgárda viszi. "A konyhán több mint 10 éve ugyanazok a szakácsok készítik a fogásokat. A felszolgálói csapatban ritkák a cserék. Aki idejön hozzánk, gyakran itt marad. Peitl Éva és Kiss István tulajdonosok figyelnek a munkatársak igényeire. Pont most beszélünk arról közösen, hogy a kollégáknak több szabadidő jusson a feltöltődésre. Köszönöm nekik és kollégáimnak a korrekt hozzáállást, az Olvasóknak a megtisztelő szavazatokat" - búcsúzott Dobránszky László.