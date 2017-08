Bemutatjuk a megye legnépszerűbb pincéreit - Abai Róbert a győri Szalaiból

Az öt legnépszerűbb pincér



Abai Róbert úgy lett a kisalföldi megyeszékhely ismert pincére, hogy Komárom-Esztergom megyében nőtt fel. A tatabányai vendéglátóipari középiskolát végezte, amikor alig 15 évesen a mélyvízbe dobták. "Szerencsére nem a Dunába. A komáromi kempinghez közeli Bogáncsban hamar megtanultam, milyen az éttermi pörgés. Rengeteg német járt ide. Annyian voltak már májusban, hogy a szünet előtti utolsó hetekben az iskolapad helyett az étteremben dolgoztam. A tanáraim nem gördítettek akadályt a `lógás´ elé. Tudták, hogy a gyakorlati tapasztalat kincset ér" - kezdte Abai Róbert.Ezt a kincset Győrben először a Dunakapu Ételbárban, a Kreszta-házban kamatoztatta. "1992-ben kerültem oda. Dübörgött a piac, az árusok és a vásárlók közül sok törzsvendégünk volt. Reggelire rengeteg szalonnás rántottát sütöttünk. A hely felkapottnak számított a fiatalok körében is. Ők inkább délután, este jöttek. Imádták a négyféle melegszendvicsünket, a rántott sajtot, amit tartárral kínáltunk. Ma már szinte sehol nem készítenek tartárt, annyira macerás őrizni a szavatosságát. A Dunakapu Ételbárban sokaknak bejött az óriási egyedi pult. Vagy húszan körbeülték. Meggyőződésem, hogy ilyen pultra most is lenne igény" - hallottuk. A Dunakapu Ételbár fénykora a bérleti jog lejártával ért véget, új üzemeltetők jöttek és a lassú hanyatlás. Abai Róbert számára pedig az útkeresés. "Több helybe belekóstoltam. Rövid időt töltöttem a legendás győri Kishalászban és a Szalaiban. Itt ekkor kínáltuk az 1 forintos rántott levest. Imádták a főiskolások. Bejöttek öten és azon viccelődtek, hogy fizetéskor összedobtak öt forintot. A kilencvenes évek végén közös balatoni kalandozásba kezdtünk a bátyámmal. Egy szezont nyomtunk végig Vonyarcvashegyen a Fészek Vendéglőben. Egyszerre közel 15 asztalra figyeltem, a vendégek imádták a sült halakat. Némi túlzással külön szertartás volt, ahogy a fogasokat tálaltuk. A balatoni nyár után besegítettem a testvérem ácsi éttermébe, majd az Erzsébet Ligetben két évig üzletvezető voltam. Aztán jött a mostanáig tartó szalais korszak" - folytatta Abai Róbert."Előbb a Nádorban szolgáltam fel, aztán a belvárosi Szalaiban. Mindkét étterem a Szalai-családhoz tartozik. Szalai Tamástól közel tíz éve kaptam lehetőséget üzletvezetőként. Családias kiséttermet viszünk, ahol minőségi ételek és finom italok várják a vendégeket. A visszajelzések szerint ár-érték arányban kiválóra értékelnek bennünket. Azt szintén sokan kiemelik, hogy a törzsgárda évek óta állandó, ritkán cserélődnek a pincérek. Elsősorban győriek járnak ide, de a helyiek mellett német audisok is gyakran betérnek. Visszatérve a személyzetre: két szakácsunk közel két évtizede dolgozik itt. Ők is, mi is, pincérek kötődünk a Szalaihoz, kicsit magunkénak érezzük a helyet" - közölte Abai Róbert.Térjünk a jó borokra. Mikor szakít időt a felfedezésükre? - kérdeztük. "Több szaklapot járatok, ha időm engedi, szívesen olvasok pincészetekről, új borokról. A borlapon kívül mindig kapható nálunk különleges tétel, vagy olyan borok, amelyekkel mi is ismerkedünk. A törzsvendégek tisztában vannak az ízlésemmel. A gyümölcsös jellegű borokat kedvelem, ahol az ízek egyensúlyban van. Kevésbé kedvelem az agyonhordozott, barrikolt borokat. Otthon 150 palackos házi gyűjteményem van. A tételek között akad '95-ös Bock bor, '99-es Gere Kopár és olyan palackok, amelyeket vendégek ajándékoztak. Utóbbiak között Chiléből érkezett bort is őrzök" - közölte Abai Róbert, akinek egyelőre álmodni sincs ideje laza munkanapokról."Remélem, megérem, hogy a nyugdíjasként kicsit pihenhessek. A Káli-medence rabul ejtett, az ottani emberek gondosan őrzik a táj értékeit. Talán egyszer én is ide vonulok vissza" - mondta nevetve. "Szeretném megköszönni munkatársaimnak a kitartást, Szalai Tamásnak a bizalmat és a vendégeknek a szavazatokat. A legaranyosabb egy idős hölgy és úr volt, akik a kampány idején ünnepelték az aranylakodalmukat nálunk. Elmesélték, hogy ők nem értenek a számítógépekhez, de az unokájuk lelkére kötötték, hogy szavazzon rám" - búcsúzott Abai Róbert, aki két éve vendéglős mesternek mondhatja magát. Ennek az oklevélnek köszönhetően pincér tanulókat tudnak fogadni a Szalaiban.