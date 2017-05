Belenyugodott a tényleges életfogytiglanba, társa 15 évet kapott Győrben

Első fokon tényleges életfogytiglanra ítéltek emberölésért egy többszörös erőszakos visszaeső férfit, aki társával együtt meggyilkolt egy magatehetetlenül részeg ivócimborát Szentgálon. A három csapás alapján elítélt 43 éves N. János Dániel nem is fellebbezett a létező legsúlyosabb büntetés ellen. Társa, az 54 éves L. Csaba viszont igen, de az ő 15 évét szerdán helybenhagyta a Győri Ítélőtábla.Régóta barátok voltak ketten, s az idősebb vádlott ezért befogadta szentgáli lakásába N. Jánost, amikor az szabadult a börtönből. N. János – bár ényszergyógykezelés alatt állt az alkoholproblémá miatt – egy presszóban iszogatott 2015 -án és beszélgetni kezdett egy igen csak leittasodott férfivel: a ésőbbi sértettel. Amikor hazaindult azzal, hogy L. Csabához megy, alkalmi ivócimborája azt állította, ő ismeri a férfit és vele tart.Nem tudni, hogy végül min ülönbözött össze a sértett a lakás tulajdonosával akinek befogadott lakótársa. N. János bent pakolt és azt hallotta, hogy a konyhában szóváltás alakult ki. Kiment, és látta, hogy a ét férfi lökdösődik. özéjü állt, lakótársát meg is lökte, majd visszament a szobába, mert bé és beszélgetéssé szelídült a dolog.De aztán ismét kiabálást hallott, és a részegebb fél már a padlón feküdt. N. János felsegítette, és kivezette a teraszra, de. L. Csaba övette őket, újra lö ött a férfin, aki fejjel a teraszra esett. Ekkor fejbe is rúgta, mire N- János lerántotta őt a sértettről. Ekkor ment be L. Csaba a ésért és a sértett után futott, akit N. János támogatott kifelé. Hasba szúrta az áldozatot, a ét pengéje oldalról hatolt be a részeg ember testébe. Ekkor a támogatóból gyilkos lett: elvette feldúlt társától a ést és bal fülcimpájától kezdődő és a jobb fülcimpájánál végződő vágással elmetszette a védekezésre éptelen sértett nyakát, aki rögtön meghalt.Egy bokros helyre húztá a holttestét, de N. János rokona, akitől társa segítséget ért, a helyszínre érkezett és rendőrt hívott.N. Jánost életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélté és szokatlan módon belenyugodott az ítéletebe, holott a feltételes szabadság lehetőségéből is kizártá . Ám a három csapás alapján nem is kaphatott volna más büntetést. Tettét maga vallotta be, mivel élet elleni cselekmény miatt étszer is elítélté és mindig a szabadulást övető három éven belül övette el az újabb bűncselekményt.Társa felmentésért fellebbezett, mivel azt állítja: N. János hazudik, amikor rávall. Ám több tárgyi bizonyíté és tanúvallomás is ellene szól, nem beszélve arról,hogy – amint dr. Fejes Péter ügyész is utalt rá – , az elsőrendű vádlott nem volt érdekelt a hazugságban, s állíthatta volna azt is, hogy az egész cselekményért a másodrendű vádlott felel.Dr. Széplaki László tanácsa lényegében helybenhagyta a Veszprémi Törvényszé íteletét és 15 év fegyházra ítélte L. Csabát. A férfi kifelé menet azt mondta: megértette, de elfogadni nem tudja a döntést.