Beizzították Gönyűn az ország legnagyobb jégtörő hajóját - videó

Minden évben december 15-én indul a jégtörő hajók melegen tartása, ezzel kezdetét veszi a felkészülés a téli szezonra. A magyar jégtörőpark legnagyobb hajója, a Széchenyi a gönyűi kikötőben állomásozik, szükség esetén ehhez is rendlekezésre áll a személyzet. A 418 tonnás monstrumot nemcsak a magyar szakaszon, de idén év elején Szerbiában is bevetették többek közt Vukovár és Belgrád között. A védekezés során – ha a döngölő funkcióját is bekapcsolják – 240 liter üzemanyagot „eszik" óránként.Idén januárban országszerte dőltek meg a hidegrekordok, a dunai jégzajlás január 7-én kezdődött el. Év elején a Dunán közel 10 kilométer hosszú jégszakaszokat bontottak meg, melyek a munka kezdetéig 2-4 méteres vízszintemelkedéseket okoztak. A Dunán egyébként eddig összesen 590 jeges árvízet jegyeztek fel.A magyar jégtörőhajó flotta kialakítását 1960-ban kezdték el, miután a rendkívüli árvizeket okozó jégtorlaszok megbontását nem tudták hatékonyan elvégezni. A 22 hajót felsorakoztató flotta mostani értéke közel 15 milliárd forint: a legfiatalabb a Széchenyi, mely jövőre lesz 30 éves.Egy kormányhatározat alapján idén a tiszai hajóflottát újították fel 406 millió forintból, 2018-ban a dunai következik, erre 581 millió forintot költhetnek. Ebbe a Széchenyi és a másik, Gönyűn állomásozó hajó, a Neptun is beletartozik – a Széchenyire például 101 milliót költhetnek. A közbeszerzéseket már kiírták.