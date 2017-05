Beindul a rallye szezon az écsi Rábaringen!

A hosszú felkészülési időt követően ezen a napon elindul a nemzeti bajnokság Nyugati régiójának első fordulója. Idén a bajnoki pontokért folytatott küzdelem mellett más kategóriákban is összemérik tudásukat a rallye helyi képviselői.

A verseny a Céltrans Sprint Kupasorozat első fordulója, mely egyben a Nyugati régió nyitó futama az Alexovics Rally a XI. Horváth Boci Emlékverseny is lesz egyben. A rendező Arrabona Rallye Club ezúttal is újdonságokkal szolgál, az öt gyorsasági szakasz vonalvezetése némileg változik az eddig megszokottakhoz képest. A nemzeti bajnokságban indulók után néhány perccel rajthoz állhatnak azok a versenyző párosok is, akik az elmúlt években a szigorítások miatt nem indulhattak, ezért vélhetően számos BMW és Mitsubishi tulajdonos porolja le a versenygépet és rajtol el a megmérettetésen.