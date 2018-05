Beérett a közös munka: növekvő presztízs, több jelentkező a Széchenyi István Egyetemre

Januárban, a Nyitott Kapuk napján egy gombostűt sem lehetett volna leejteni az aulában. Több ezer középiskolás volt kíváncsi a Széchenyi István Egyetem képzéseire.

Széchenyis hallgatók csapata az Audi Hungariával közös duális képzésen.

Míg tavaly, ugyanebben az időszakban összesen 14313-an jelentkeztek a Széchenyi-egyetemre, ebből első helyen 4278-an, addig ez a szám idén 15526-ra, illetve 4734-re nőtt. Már a januári Nyitott Kapuk napjára érkező óriási tömeg, a rekordokat döntő látogatószám alapján is érzékelni lehetett, hogy határozottan nő az érdeklődés a Széchenyi István Egyetem iránt. Az előző évek következetes munkája, a kormányzat által is támogatott fejlesztési stratégia, a sikeres pályaorientációs aktivitás jelzi, hogy az egyetem presztízse, vonzereje tovább emelkedett. A folyamatosan gyarapodó, otthonos campus és a piaci igényekre épülő, minőségi képzés híre egyre több családhoz eljut.Dr. Kovács Zsolttal, az egyetem főigazgatójával járjuk körbe a jelentkezőszám növekedésének hátterét. Piacképes diploma elérhető áron, teljeskörű szolgáltatások páratlan környezetben. Ha néhány szóban kellene összefoglalni, így jellemezhetnénk a Széchenyi István Egyetem gazdag kínálatát, ami évről-évre több és több hallgatót vonz az óriási fejlődésen átesett campusra.„Az általunk adott diploma piacképességének sok összetevője van. Egyrészt kiváló kapcsolatokat ápolunk az ipar szereplőivel. A gazdasági együttműködés az oktatás minőségére is visszahat. A duális képzés és a gyakornoki program lehetővé teszik, hogy a hallgatók már az egyetemi évek alatt kapcsolatba kerülhetnek a cégekkel, így értékes gyakorlati tudásra tehetnek szert, megalapozhatják a jövőjüket, szakmai karrierjüket. Az itt szerzett diplomával olyan szakterületeken helyezkedhetnek el, amelyek keresettek a piacon. A régió gazdasága dinamikusan fejlődik, egyre nagyobb a kereslet a jól képzett szakemberek iránt. Friss diplomásaink nagyrészt már „lábon elkelnek a munkaerőpiacon" - mondja Dr. Kovács Zsolt.Győrben jó feltételek között tanulhatnak a fiatalok. Szinte minden hallgató hozzájuthat kollégiumi elhelyezéshez, ami háromcsillagos szállodai szintű szolgáltatást ad a campus szívében, vadonatúj, illetve felújított épületekben. Ez azt jelenti, hogy nem kell drága albérletre költeni. A campus területén a vendéglátóhelyek, önkiszolgáló és a’la cart éttermek kivétel nélkül az egyetem tulajdonában állnak, ezért hallgatóbarát áron tudják kínálni a szolgáltatásaikat. A város igazi otthont nyújt az egyetemistának. A campushoz közeli lüktető, színes belváros számtalan lehetőséget kínál a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz egyaránt.

Ami a teljeskörű szolgáltatásokat illeti, kezdjük azzal, hogy az egyetemisták a tanórákon kívül is számtalan módon gyarapíthatják szakmai tudásukat. A hallgatói technikai versenyeken résztvevő csapatok, a Formula Student sorozatban versenyző Arrabona Racing Team, a SZEnergy, a SZEngine és a SZEnavis a világ élvonalába tartoznak, így a csapattagság a legnagyobb cégekhez is kiváló ajánlólevelet jelent. Színvonalas laborhálózat áll rendelkezésre a hallgatók kutatómunkájához. A gazdag folyóiratállományú könyvtár, a szakkollégiumok és hallgatói közösségek, a legkorszerűbb oktatási eszközök, módszerek nemcsak érdekessé, hanem hasznossá is teszik az egyetemen töltött idő minden percét. A kikapcsolódásról, feltöltődésről pedig egyrészt a változatos programkavalkád, mint például a Széchenyi Egyetemi Napok, illetve a gazdag sportolási kínálat gondoskodik. Több sportcsarnokban, csónakházban számtalan sportágat, amatőr és profi szinten egyaránt űzhetnek a hallgatók"

– sorolja a főigazgató.Végül, de nem utolsósorban eljutottunk a kivételesen szép környezethez. A modern campus egyik oldalán a Mosoni-Duna és a Püspökerdő alkotta természeti táj, a másik oldalon pedig a történelmi belváros. Minden adott ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatói otthon érezzék magukat az itt töltött évek alatt.Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes a Széchenyi-egyetem fejlődésének egy másik, nagyon fontos irányára világít rá:

Prioritásunk az egyetem nemzetköziesítése, az angol nyelvű képzések bővítése. Ezekre a hivatalos felvételi rendszeren, a felvi.hu-n keresztül magyar hallgatók is jelentkezhetnek. A teljesség igénye nélkül ilyen például a nemzetközi tanulmányok szak, a járműmérnöki szak, az infrastruktúra építőmérnöki szak, vagy az ellátásilánc-menedzsment és a marketing. Az, hogy a magyar fiatalok számára, a „felvi" keretrendszerén belül is elérhető az angol nyelvű képzés, óriási büszkeség számunkra"

– mondja a rektorhelyettes.Dr. Szalka Éva, a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelemiszertudományi kar dékánja a beiskolázási aktivitás kiterjesztésében, hatékonyságában, a személyes jelenlétben látja sikerük titkát. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar dékánja, Dr. Papp Ilona az első helyes jelentkezések tizenhét százalékos növekedését kiemelve azt hangsúlyozza, hogy beérett az egyetemi és a kari közösség munkája. A legjobb marketing, ha a hallgatók saját tapasztalatuk alapján maguk terjesztik az egyetem jóhírét a környezetükben. Az egyetem iránti érdeklődés idén különösen a Kautz karon emelkedett számottevően.A jelentkezők természetesen még változtathatnak a sorrenden, ezért a végső számok is változhatnak, de remélhetőleg tovább nő a 2018/19-es tanévet a Széchenyi István Egyetemen kezdő új hallgatók száma.