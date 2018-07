Beemelték az EYOF kockát a győri körforgalomba - fotó

Fotó: Marcali Gábor

Szombaton nagy teljesítményű darusautóval a szakemberek beemelték a körforgalomba az EYOF kocka oldalfalait, majd összeállították az alkotás korábban már fémkezelt vázszerkezetét. Így az arra járók nem teljes megjelenésében, de végleges méretében láthatják az EYOF ünnepélyes megnyitóján is szereplő kockát, amelyre dekorációs elemként az EYOF-on résztvevő ötven ország zászlója jelenik meg. A nemzetek lobogói Magyarországhoz képest elfoglalt földrajzi helyzetüknek megfelelően égtájanként a kocka négy oldalán lesznek láthatóak. A körforgalom közepén lévő kocka az állapotmegóvás érdekében körbe lesz kerítve.Ugyanitt a díszvilágítást adó 16 modern és energiatakarékos led fényforrás a közvilágítás be és kikapcsolási időpontjaival megegyezően működik majd. A fejlesztést követően a körforgalom zöld szigetének fenntartása hatékonyabb és egyszerűbb lesz, mert az ide kerülő alacsony növésű növények és a fű locsolását ezentúl automata öntözőrendszer végzi majd. A komplex beruházás a tervek szerint augusztus végére készül el.

Előzmények:

Elkezdődtek a munkálatok az Új Bácsai út középső körforgalmában, ahová az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál tavalyi megnyitó ünnepségén az egyik látványelemként bemutatott nagyméretű EYOF kockát telepítik.A munkakezdést és a fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta:- Az előkészítő munkálatok részeként az alkotást alkalmassá kellett tenni a tartós kültéri kiállításra. Ennek keretében a szakemberek a kocka szerkezetét megerősítették, a vázelemeket pedig speciális festékkel vonták be. Az EYOF-nak emléket állító, a körforgalomba kerülő kocka oldallapjainak mérete oldalanként 36 négyzetméter, az összfelület így 144 négyzetméter. /A föld felőli alsó és az égbolt felőli felső oldalon nincsen dekoráció/. Dekorációs elemként az EYOF-on résztvevő ötven ország zászlója jelenik m Dekorációs elemként az EYOF-on résztvevő ötven ország zászlója jelenik meg. A nemzetek lobogói Magyarországhoz képest elfoglalt földrajzi helyzetüknek megfelelően égtájanként a kocka négy oldalán lesznek láthatóak.eg. A nemzetek lobogói Magyarországhoz képest elfoglalt földrajzi helyzetüknek megfelelően égtájanként a kocka négy oldalán lesznek láthatóak. Az alkotás egy alapzaton áll, ezen talapzat építésének földmunkáit kezdődtek el kedden. A körforgalom közepére szánt kocka az állapotmegóvás érdekében körbe lesz kerítve. Ugyanitt a díszvilágítást adó 16 modern és energiatakarékos led fényforrás a közvilágítás be és kikapcsolási időpontjaival megegyezően működik majd. A fejlesztést követően a körforgalom zöld szigetének fenntartása hatékonyabb és egyszerűbb lesz, mert az ide kerülő alacsony növésű növények és a fű locsolását ezentúl automata öntözőrendszer végzi majd. A komplex beruházás a tervek szerint augusztus végére készül el.A tervek szerint az előttünk álló időszakban ugyancsak megújul a Kodály Zoltán út – Földes Gábor út kereszteződésében lévő körforgalom zöldszigete a Kuopio Parknál és tervezik még idén további kettő, nagyforgalmú főút körforgalmának megújítását is. Az egyetem melletti, Kálóczy téri körforgalom megszépítése nemrég készült el öntözőrendszerrel, gyepszőnyeggel, cserjékkel és fákkal. Természetesen az újonnan épült körforgalmak esetében is betervezik a jövőben a fejlesztést. /Állami kezelésű területek lehetnek, ezek nem a városhoz tartoznak./Győrben ez a program 2015-ben indult. Radnóti Ákos elmondta:- Fontosnak tartom, hogy az utóbbi években szép számban megépített körforgalmak ne csak a közlekedők biztonságát szolgálják, de egyúttal legyenek a város rendezett, üde színfoltjai is – mondta el a program indításakor az alpolgármester. – Ezért a közszolgáltatóval átfogó díszítési tervet készítettünk, hogy ennek az elvárásnak megfelelően megújítsuk a korábban telepített növényzetet, ezt folyamatosan végezzük.A cél az, hogy dekoratív, színes területek alakuljanak ki, ugyanakkor annak fenntartása minél költséghatékonyabban, kevés kézi erő igénybevételével valósuljon meg. Ahol a technikai feltételek engedik, ott öntözőrendszert is telepítenek a körforgalomba.2017-ben először a Radnóti utca - Bercsényi liget - Olimpiai út csomópontban található körforgalmat vették kezelésbe a szakemberek, majd a Radnóti utcai „középső" került sorra a Szarvas utcánál, amelybe Győr ismert épületeinek makettjei kerültek, így a Radnóti utcai mindhárom körforgalom megszépült. Ugyanakkor csinosították az Ipar út - Szigethy Attila út - Fehérvári út körforgalmát, a Batthyány tér sarkánál lévőt és a Graboplast előttit is a Fehérvári út-Mészáros L. u. találkozásánál. Korábban az adyvárosi Földes G. u.-Tihanyi Á. út kereszteződésében található, a nádorvárosi temető előtti, a bácsai első (Penny Market) és harmadik "szent koronás" is megújult, így Bácsán a jelenlegi munkálatokkal mindhárom körfogalom megszépül!A körforgalmak felújításán túl a Győr-Szol Zrt. a Szent István út közepén található egynyári ágyás egy részét 2017-ben átalakította évelőágyássá, mely nagyon közkedveltté vált egyedi megjelenésével. Itt formára nyírt lombkoronájú cserjéket és fákat ültettek, színes levelű évelő növényekkel vegyítve. A munka folytatásaként 2018-ban a forgalomelválasztó sziget Baross híd felőli végén is megtörtént a növényvilág átalakítása.A fentiek mellett a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága nagy hangsúlyt fektet a már megszépült körforgalmak és ágyások fenntartására is. A kipusztult vagy éppen ellopott növények helyett újakat telepítenek, az ágyásokat folyamatosan kapálják és gyom mentesítik.