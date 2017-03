Bedi Eszti-emlékdíj: nyolc színházi tárból jelöltek egy-egy kollégát Győrben - fotók

Ki volt „Bedieszti"?



Bedi Eszti 1997-ben lett a Győri Nemzeti Színház társulatának tagja, haláláig az is maradt. A Régi nyár volt az első produkció, amelyben súghatott és végre együtt dolgozott az összes művésszel, akiket addig csodált. Eszter figyelt és segített. A Szentivánéji álomban dolgozott először nagyszínpadon rendezőasszisztensként. Egy interjúban azt mondta, elérte a célját, hiszen arra sose vágyott, hogy ő legyen a rendező. „Nagyon szívesen vagyok egy rendező jobbkeze" – mondta. A színház mellett számtalan szerelem volt még az életében. Venczel- Kovács Zoltánnal létrehozták és sikerre vitték a TartAlmas tábort, részt vett a Győrkőcfesztiválok munkáiban is. Nincs olyan kolléga, akinek ne lett volna ügye, dolga vele. Ungvári István Kölyöknek hívta, a stúdiós gyerekek anyukájuknak tekintették, az újonnan érkezettek patrónusként számíthattak rá. „Mit lehet most tenni, Bedieszti? Fel kell kelni reggel, és mától megünnepelni minden pillanatot, ami nekünk adatik. Szeretetünket kimutatva élni" – így búcsúztak tavaly nyárvégén a kollégái tőle.

A színházi díjakat rendre a művészek kapják, most viszont máshogy alakul, ők csak asszisztálnak majd kollégáik ünnepléséhez. A június 12-i gálaesten azok előtt hajt fejet a szakma és a színházat szerető közönség, akik szintén minden este „fellépnek", csak a színfalak mögött. Venczel-Kovács Zoltán, a Győri Nemzeti Színház színművésze és Tóth Zoltán operatőr-fotós találta ki, hogy barátjuk, Bedi Eszti emlékére és kollégáik tiszteletére díjat alapítanak. A háttérembereknek.Nyolc jelöltre lehet hamarosan szavazni. Bazsóné Pongrácz Eszter fodrászra, Abdai Bálint hangosítóra, Horváth Bálint világosítóra, Fehér Zoltán kellékesre, Barti László díszítőre, Baracsi Orsolya jelmezfelelősre, Vlasics Rita súgóra, Karácsony Angéla ügyelőre. Ők a győri nemzetiben, illetve a Vaskakas Bábszínházban dolgoznak.Mivel őket valóban nem ismerheti a nagyközönség, ezért riportfilm készül majd róluk, illetve a munkájukról. Utána indul a szavazás, várhatóan április közepétől. (Hogy hol és hogyan lehet majd szavazni, arról természetesen beszámolunk, amint esedékes lesz. Jelenleg a Facebookon „Bedi Eszti-emlékdíj" címszó alatt található információ a kezdeményezésről.)A szavazás után győztest hirdetnek, de a további hét jelölt is kap valamilyen ajándékot. A díj egyébként egy mackó lesz, amelyet a 39 évesen elhunyt színházi szakember nagyon szeretett. A két szervező mellé állt Lengyel József cukrászmester, aki tortából is elkészíti a fődíj másolatát.Talán nem is kell külön hangsúlyozni ezután, hogy az egész kezdeményezést az a szeretet szövi át, amely Bedi Esztihez kapcsolódott. „Halála után nem tudtunk beszélni erről" – mondták a hétfői sajtótájékoztatón a szervezők, akik aztán szavak nélkül is egyértelművé tették: Eszti a lelke volt mindkét színháznak. A gálaesten művészek sora jelezte, hogy eljön és fellép. Így a győri színészeken kívül a listán ott látjuk Szulák Andrea, Tunyogi Bernadett és Bereczki Zoltán nevét is. Utóbbiról kiderült, hogy amikor értesült a kezdeményezésről, ő maga jelentkezett, hogy jönne, s fellépne azon az esten, ahol Eszti emléke előtt tisztelegnek, s a háttérben dolgozó kollégák munkáját helyezik a rivaldafénybe.