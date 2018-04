Bedi Eszti-emlékdíj - A teátrumok háttérembereit ünnepelték a hétfő esti gálán - sok-sok fotó

Bedi Eszter, a Győri Nemzeti Színház súgója, rendezőasszisztense, a Tartalmas Tábor alapító tagja még negyvenéves sem volt, amikor hosszú betegség következtében elhunyt 2016 augusztusában. Barátaiban, Venczel-Kovács Zoltán színművészben és Tóth Zoltán operatőrben azonnal felvetődött, hogy emlékére díjat kellene alapítani, amellyel azokat ismernék el, akik a háttérben rengeteget tesznek azért, hogy esténként felmenjen a függöny a teátrumokban, akik nélkül – legyenek bármilyen jók a színészek – semmilyen színpadi produkció nem jöhetne létre.A hagyományteremtő szándék elég erősnek bizonyult, mert a tavalyi után hétfőn este már a második díjátadó gálát rendezték meg a győri Vaskakas Művészeti Központban, amelyen Bede Fazekas Csaba, Burai Zsolt, Füredi Nikolett, Jáger András, Lázin Beatrix, Mihályi Orsolya, Mohácsi Attila, Nagy Balázs, Németh Csaba, Posonyi TakácsLászló, Simon Kornél, Szabó Balázs, Szabó Csenge ötödik osztályos tánciskolás tanuló, Szikra József, Ungvári István és Venczel-Kovács Zoltán lépett fel, míg a győri színpadon utoljára 13 éve szerepelt Deutsch Anita konferansziéként segített.A hét jelöltre interneten lehetett szavazni hétfőn délig. A díjazott kiléte csak a gála legvégén derült ki: a közönség dörgő tapsa közepette Fördős Sándor, a Győri Nemzeti Színház világosítója vehette át az elismerést, ahogy első alkalommal, úgy most is egy maci formájú tortát és egy szintén macit megformázó kerámiát, ezzel is a macikat szerető Bedi Eszter előtt tisztelegve. Ő és a többi jelölt – a Győri Nemzeti Színház munkatársai közül Érsek Viktor kellékes, Falvi Gabriella öltöztető, Holczhammer Balázs hangosító, Karácsony Szilveszter ügyelő, Vörös József díszítő, míg a Vaskakas Bábszínháztól Papp Richárd világosító – különdíjban (is) részesült. Szerepüket Venczel-Kovács Zoltán fogalmazta meg találóan: „Köszönjük, hogy vagytok, mert nélkületek nem lennénk. Árvák lennénk egy sötét színpadon."