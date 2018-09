Becsengettek: iskolarendőrök segítik a közlekedést Győrben is - videó

„A nyári szünet gondtalanságában, a gyerekek elfeledkeznek a szabályokról. Ezek után az iskolába is futnának a barátaikhoz, figyelmetlenül lelépnek az úttestre" – mondta Makai Zsuzsanna őrnagy, aki hétfő reggel az első tanítási napra segítette a ménfőcsanaki tanulókat. Kollégáival így tesznek majd szeptember minden tanítási napján.A forgalomirányítás mellett a gyerekek ismereteit is bővítik az iskola rendőre program keretében, illetve a bűnmegelőzés is nagyobb hangsúlyt kap az intézmények környékén. A rendőrség által Győr-Moson-Sopron megye minden kis elsőse egy kiránduló hátizsákkal és egy üzenő füzettel kezdheti a tanévet, amiből még többet tanulhatnak a közlekedésről.„Az első nap mindig rendkívül forgalmas, hiszen több mint hatszáz tanuló jár hozzánk a település különböző részeiről, sokan biciklivel. Volt már itt baleset is a korábbi években, amikor egy gyerekcsoportot kísérő kollégát ütöttek el. Most már biztonságosabb a kereszteződés és megnyugtató a rendőri jelenlét a tanév első napjaiban" – tette hozzá Szilbekné Cseh Györgyi iskolaigazgató az évkezdés előtt tartott sajtótájékoztatón.Tavaly iskolakezdésre megújult a Kisdobos utcánál lévő kereszteződés, járdaszigetet alakítottak ki és sárgán villogó fény inti óvatosságra a sofőröket. Szabó János képviselő elmondta, sokat segít a parkoló szabályozása is a gyermekeiket iskolába hozó szülőknek és a közelben lévő üzletek vásárlóinak. Tervben van ennek még komfortosabbá tétele.