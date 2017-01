Banális balesetből gyilkosság: ezért ölte meg Tompa Esztert a gönyűi férfi - Videón, ahogy visszatért a helyszínre

A feltárt bizonyítékok hatására tett teljes beismerést a gyanúsított - hallható a sajtótájékoztatón. Az összes helyszínen mindent megmutatott.Újságírói kérdések jönnek:- A kétmillió forintot visszavonjuk a mai nappal. Nem fizetjük ki. Önerőből nyomoztuk ki. Nem bejelentés után.- Több száz személy került látókörbe. A gyanúsított az utóbbi hónapokban. Azt, hogy hogyan, nem szeretném elmondani. A nyomozás elején vagyunk. A bíróságon elhangzik úgyis. Látókörbe került. Technikus kollégák számtalan tárgyi nyomot rögzítettek, ezek jelentik a bizonyosságot.- Jelenleg is sofőrként dolgozott, tudtuk, hogy hajnalban indulna. Már indult volna a munkahelyére, ekkor fogtuk el. Ellenállást nem tanúsított. Csendben ült az autóban.- Igen, senki nem tudott róla. A tökéletes bűncselekmény alapja az, ha arról csak egy ember tud. Amikor a bűncselekmény történt, otthon azt mondta, visszamegy a munkahelyére a papírjaiért.- Régi autó volt, meg tudta magyarázni.- Nem vakvágány volt, ellenőriztük a bejelentést. Egy momentum stimmelt benne, de véletlenül.- Kisebb értékű lopás miatt került a rendőrség látókörébe 2010-ben. Piti lopás volt. De sem akkor, sem máskor nem akarta feladni magát.- Nem, másik autó volt. Nem VW, hanem Opel. Gyerekek voltak a szemtanúk, bordót mondtak tűzpiros helyett, hosszú autóról beszéltek, de ez kicsi volt... Sok kicsi tévedés elvitt más vonalra.- Nem hasonlít. A személyleírás is más volt, mint a valóság.- Igen, ő maga is elmondta. Bűntudata volt, de fel kellett nevelnie a gyerekét.- Volt olyan verzió, hogy elüthették. De számos tény ellentmondott ennek. A kis szemtanúk egy elrablási esetről beszéltek, de erről szó sem volt. Hogy ennyire banális baleset lesz, gyenge verzió volt csupán. Voltak érdekes szálak inkább. Szakmailag nagy kihívás volt, s igen: meglepett minket, hogy valójában ez történt. Közlekedési balesetnél sokkal inkább cserbenhagyás szokott lenni. Nem ez. A különös kegyetlenség és az aljas indok a szakértői kérdés - ettől lehet minősített eset.Valószínűleg pénzbírság lett volna a közlekedési baleset büntetési tétele.- Összeomlott, zokogott, amikor megtudta.- Igen.- Arra nem volt szükség.Nem volt egyértelmű jele a szexuális motivációnak. Most már biztos, hogy nem kéjgyilkost kerestünk, üldöztünk.Jelenleg 36 éves a férfi, akkor 23 éves volt.Teherautósofőr volt az egyik szolgáltatónál, gázolaj-lopással egészítette ki a fizetést. Ezt elrejtette az erdőben. Amikor tudta, elment érte, felhasználta a gázolajat. Innen volt helyismerete Sashegypusztánál.. Nem ismerték egymást. Ez nehezítette a nyomozást.Egy tűzpiros Opelje volt, azzal ment. Nézte a telefonját, s ekkor, az utolsó pillanatban vette észre, hogy előtte a biciklis: elütötte Tompa Esztert. A biciklije a lánynak felborult. Kiborult az étel, a papucsa ekkor esett le.Sérüléseit is ekkor szerezte. Nem kínzások által.. A férfi megállt, kiszállt, megnézte, mi történt. Azt gondolta, meghalt a lány. Élettelennek látta. Pánikba esett: kisgyereke van, börtönbe kerülhet, bevonják a jogosítványát. Ezért a holttestnek vélt testet betette a kocsijának csomagtartójába, majd továbbment Sashegypuszta felé.A gyanúsított céltalanul autózott. Kapirgálást hallott a csomagtérből. Megijedt, bement egy földútra. Felnyitotta a csomagtartót, Eszter ekkor már magához tért.Letette a lányt a földre, térdelt mellette, mit csináljon?A kocsival ezek után elment a gyerekéért az óvodába. De a holttestet el kell tüntetni, döntött. Ismét a csomagtartóba tette, s elvitte a város teljesen más részére. A töltésre.Nagy adósságot törlesztettünk - kezdi. Előbb a gyilkosságot írja le, ami már ismert. Miért nem akkor, miért most? - teszi fel a kérdést maga.Így folytatja:- Rengeteg bizonyítási eszközt rögzítettünk tizennégy éve. Archiváltunk mindent. Nem adtuk fel a reményt. Évekig intenzíven nyomozott a rendőrség, de van egy holt pont, amikor már mindent ellenőriztünk, nem jutottunk eredményre. De mindenkinek üzenjük: amíg nem évül el az ügy, mi nyomozunk. A bizonyítékok bármikor felhasználhatók.Ebben az ügyben az első másfél évben rengeteg embert hallgattunk meg, sikerdíjat tűztünk ki, töménytelen bejelentést kaptunk. Sokan akartak segíteni. (A Kisalföldnek külön megköszönte itt.)A munka a mai napig tartott, folyamatosan csináltuk a dolgunkat.Az ember élete végig retteghetett volna, hogy egyszer csak becsönget a rendőrség.A gyanúsított azt is mondta, rettegett, 13 éve várta a csengetést....Mint hallhattuk, szerdán hajnali háromnegyed háromkor fogták el az illetőt.13.00 - Perceken belül kezdődik a sajtótájékoztató, ahol megtudjuk, hogyan ölték meg Tompa Esztert 14 évvel ezelőtt.

Előzmények: