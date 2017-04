Baltával csapkodott az autók felé az úttesten térdelő győri férfi

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádiratot nyújtott be egy húsz éves férfival szemben, aki 2016 augusztusában, Győrben egy forgalmas kereszteződésben térdelve baltával csapkodott az őt kikerülni szándékozó autók felé.



A fiatalember látva, hogy kikerülik az autók, elkezdett azokkal szemben gyalogolni és eközben ordítozni.



Az eset következtében sem személyi sérülés nem következett be, sem dologi kár nem keletkezett. Az elkövető a cselekmény idején egy 19 cm pengehosszúságú kést is a ruházatában tartott.



Az ügyészség a vádlottat felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja. A büntetési tétel három évig terjedő szabadságvesztés.