Balkánra készen - Három napig gyakorlatoznak a katonák Győrben - fotók, videó

Május 30. és június 1. között kerül rendezik meg az MH EUFOR Kontingens 21. váltásának validációs gyakorlatát a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred likócsi bázisán, illetve gyakorlóterén.A helyszín nem véletlen, hiszen az egyesített balkáni hadszíntérre szeptemberben induló misszió felkészítésért a győri alakulat felel, s az állomány túlnyomó többségét is a légvédelmi egység biztosítja -A kiképzési időszak zárásaként is tekinthető század szintű harcászati gyakorlat keretében a katonák egy béketámogató művelet megtervezését, megszervezését, vezetését, és végrehajtását mutatják be. A résztvevők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen élethű körülmények között kell előre nem ismert, összetett problémákat megoldva számot adniuk a kontingens műveleti képességeiről.Ennek megfelelően válságkezelési és békefenntartó tevékenységhez kapcsolódó feladatok várnak a honvédekre, úgymint; tömegkezelés, tárgyalási technikák alkalmazása, keresés, kutatás, őrizetbe vétel, fegyverbegyűjtés, objektum védelem, területek biztosítása, ellenőrző-áteresztő pontok és megfigyelő pontok működtetése, járőrözés, továbbá területzárás, területellenőrzés, konvojok, szállítmányok kisérése, VIP- kisérés, valamint egészségügyi biztosítás és mentés végrehajtása.A győri megmérettetés ráadásul egy szakasz szintű kombinált gépkarabély- és géppuska lövészettel zárul, melyet az érintettek az MH 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lőterén teljesítenek.Az elvárások tehát magasak a misszióba indulókkal szemben, ugyanakkor műveleti területen szerzett tapasztalatoknak sincsen híján a győri alakulat, hiszen az EUFOR Kontingens 21. váltása immár az ötödik, mely alapvetően a rakétaezred állományára épül, s egyben a hetedik, amiben szerepet vállal a légvédelmi egység.