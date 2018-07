Balesetek sora a megye útjain: halálos áldozatot is követelt a péntek - fotók

Talán a meleg, és a figyelmetlenség, türelmetlenség miatt több baleset is történt pénteken Győr- Moson-Sopron megye útjain, köztük egy halálos áldozattal.Az M1-es autópályán csütörtökön éjjel, valamivel éjfél utána Hegyeshalom felé vezető oldalon, Levél térségében. A baleset során több ember megsérült.Péntek délelőtt valamivel 11 óra után a 85-ös számú főút abdai felüljáróján eddig tisztázatlan okok és körülmények közöttaz útépítés miatti torlódásban. A balesetben – az elsődleges információk szerint – ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán haladt. Megjegyezzük, hogy útépítési munkálatokat a felüljáró egyik oldalán sem jelezte előre tábla.Pár perccel délután 2 óra előtt lesodródott az úttestről és, az Öttevény és Abda közötti szakaszon. A járműben egy ember utazott, akit a mentők elláttak. A 82-es főúton háromnegyed 2 körül, a balesetben egy ember megsérült.. Eddig tisztázatlan körülmények között egy motoros egy autóval ütközött. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, ám a kétkerekű jármű vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.A helyszínelés és a műszaki mentés idejére – este fél 7-ig – teljes útlezárás volt érvényben. A Nagycenk és Kópháza felől érkező forgalmat a Fertő-partra terelték. Egy olvasónk jelezte, hogy hamarosan itt is szinte állt a forgalom, Nagycenktől Balfig 50 perc alatt tudtak eljutni.Öt óra után Győrött a József Attila utca és az Aulich utca sarkán egy. A robogós megsérült.Este pedig az M1-es autópálya Hegyeshalom felé haladó oldalán a. Sérülés nem történt.