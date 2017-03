Baleset, torlódás az M1-esen: kamionnak ütközött egy autó Nagyszentjánosnál

Baleset történt az M1-es autópálya, Hegyeshalom felé vezető szakaszán csütörtök reggel 8 óra 15 perckor.˝A 105-ös kilométernél utoléréses baleset történt, egy személyautó egy kamion hátuljának ütközött. Az elsődleges információk szerint az autó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett" - tájékoztatta a kisalfold.hu-t Tóth Gabriella, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője, hozzátéve, az autó a leállósávba került.A sztráda érintett szakaszán azért is nagy a torlódás, mert a 104-es km-nél, munkavégzés miatt csak a belső sáv járható Hegyeshalom felé.Egyébként is jobb ma elkerülni az M1-est, mert mint arról beszámoltunk , Budapest felé Biatorbágy térségében, a 18-as km-nél építési munkákat végeznek, csak egy sáv használható, több km-es már a torlódás.Az autópálya melletti 1-es főúton és Biatorbágyon is lelassult a közlekedés. Aki teheti, már Bicskénél letérhet a pályáról, vagy Herceghalomnál át az 1-es főútra, és a biatorbágyi-tavak mellett autózva, a Sóskút-M7-es autópálya útvonalon kerülhet - írja az Útinform.Nyitóoldali képünk illusztráció.