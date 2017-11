Baleset egy győri buszjáraton: rázárta az ajtót Eszter lábára a sofőr

Molnár Eszter és 12 éves lánya, Nagy Vivien az egyik helyi busszal tartott hazafelé Révfaluból kedd délután. Az édesanyaelmondta, hogy a Honvéd ligetnél átszálltak az 1-es buszra, de a tervezett indulás nagyjából tizenöt perccel csúszott."Az indulást követően sietősen vezetett a sofőr. Mi a harmadik megállónál, a Kálvária úton szerettünk volna leszállni. Időben jeleztünk. Az ajtó ki is nyílt, elsőként egy idős asszony szállt le, akinek természetesen nem két másodpercbe telt mindez. Ezt követően Vivien is leszállt, majd mikor én is követtem volna, a semmiből rám csukódott az ajtó – emlékezett vissza Eszter, aki a lépcsőkre zuhant, a hátát komolyan beütötte. A vezető már majdnem gázt adott volna, de a többi utas ordibálva jelezte, hogy baj történt. Az édesanya azt mondta a lapnak, hogy mikor számon kérték a sofőrt, azt válaszolta: késésben volt, sietnie kellett. Eszter panaszt tenne a buszsofőr ellen.A Bors megkereste az ÉNYKK-t, még várják a válaszukat a történtekről.Nyitóoldali képünk illusztráció.