Baleset az M1-esen Győrnél: már mehet a forgalom az autópályán - fotó

olvasónk fotója

Fotó: Olvasó

Az M1-es autópályán, Budapest felé Győr elkerülő szakaszán, a 125-ös km-nél a korábbi balesetnél a sérült járművek már a leállósávon vannak, így már két sáv autózható. A torlódás hamarosan megszűnik, de az 1-es főúton Győr felé továbbra is jelentős a menetidő növekedés -Közben szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé, az 58-as km-nél egy jármű a belső szalagkorlátnak hajtott. Tatabányánál csak egy sáv járható, 10-15 perc az átjutási idő.Az M1-es autópályán, Budapest felé Győr elkerülő szakaszán, a 125-ös km-nél baleset történt. A rendőrség a 129-es km-nél letereli a forgalmat az autópályáról, de aki teheti már Lébénynél (142-es km) hagyja el az autópályát, viszont a leterelés és a torlódás miatt az esetleges kerülőutakon is lassabb a haladás - közölte az útinform csütörtökön délután.A baleset miatt dugó alakult ki az M85-ös, a 85-ös és az autópálya lehajtónál, illetve a terelés miatt M1-es a Győrbe vezető úton is nagy a torlódás.