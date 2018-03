Baba-mama szoba az egyetemen Győrben

Szilviának és gyermekének kapóra jött a most kialakított szoba.

Baba-mama szobát alakítottak ki a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. A Széchenyi-egyetemen újdonságnak számító helyiség a Liszt Ferenc utcai épület 2. emeletén, a 204-es teremben található. Ez a szoba egyébként a Lelki tér helye, de mivel istentiszteleteket nem egész nap tartanak, marad kihasználható idő bőven.– A gyógypedagógia és a tanár-, tanítóképző karon egyre több a családanya, a szoba kialakításával nekik szerettünk volna segíteni – mondta el Jászi Éva tanszékvezető. – A cél az volt, hogy a kisgyermekkel érkező hallgató, illetve az őket kísérő hozzátartozó kellemes körülmények között várakozzon, pihenjen, amíg az anyuka vizsgázik vagy órán van.Különösen a levelező szakon tanul sok édesanya, közelben élők és az ország távolabbi részéről érkezők egyaránt. Nekik nagy segítség, hogy tudják, kisbabájuk jó kezekben van az alatt az idő alatt, amíg ők vizsgáznak. Mint a tanszékvezető elmondta, a szoba berendezéséhez hozzájárultak kollégái is, volt, aki gyerekbútort, más játékot hozott be.– A baba-mama szoba remek lehetőség egy édesanya vagy hozzátartozó számára, aki gyermekével szeretne elvonulni, a kicsit megetetni, tisztába tenni, esetleg csak lekötni a kisgyerek figyelmét. A szoba rendezett, babakocsival könnyen megközelíthető, tiszta és mindemellett igényesen kialakított – foglalta össze tapasztalatait Csillagné B. Szilvia, aki volt hallgatóként is gyakran igénybe veszi a most nyílt szobát, mivel férje a karon dolgozik. – Öröm látni, hogy egyre több munkahely és iskola törekedik a családos emberek, édesanyák és gyermekeik számára egy jobb, elfogadóbb közeg biztosítására.A terem kulcsát a portán lehet elkérni csütörtöktől szombatig, illetve más napon akkor, ha éppen szabad. A szobát pihenésre a kismamákon kívül a fogyatékossággal élő hallgatók és kísérőik is igénybe vehetik.