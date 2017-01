Az utolsó magyar király győri luxusautóval járt - fotók

Vadas József életrajza



A Magyar Királyi Felső Ipariskolában érettségizett Budapesten. Vadászpilótaként szolgált a katonaságnál. Leszerelése után, 1937-ben került Győrbe, a vagongyár műszaki tisztviselője lett. Később a repülőgépüzem-részlegének üzemvezetője, 1952-től főmérnöke lett. Az 1956-os forradalom alatt ő irányította a gyárat, mint ideiglenesen megbízott igazgató, Lakatos Albert november 2-i felmentésétől és Győrffy József decemberi megválasztásáig.



Beválasztották a vagongyár munkástanácsába, majd a vagongyári igazgatótanácsba is. Irányítása alatt a vagongyár támogatta Szigethy Attilát. Az 1956. november 4-i orosz beavatkozás után többször tárgyalt az orosz katonai parancsnoksággal a munka felvételének feltételeiről. 1957. április 1-jétől közbiztonsági őrizetbe helyezték, április 24-étől előzetes letartóztatásba került. 1958. május 30-án a Győr Megyei Bíróság 5 év szabadságvesztésre, a Legfelsőbb Bíróság 8 év börtönbüntetésre ítélte. 1962. április 5-én szabadult. 1962. május 15-étől 1970. szeptember 30-áig gépésztervezőként dolgozott a megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál.



Forrás: Biczó Zalán lexikona

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár kiadásában jelent meg Biczó Zalán győri helytörténész lexikona. A kötetben a Magyar Waggon- és Gépgyárban 1896 és 1939 között munkát vállaló mérnökök, művezetők, tisztviselők életrajzát gyűjtötte össze a szerző, valamint különleges korabeli fotókat az első évtizedekből.Akik 1939-ben kezdtek dolgozni az Európa-szerte híres üzem kapuján, az ő történetüket többnyire az ötvenes-hatvanas évekig követte végig Biczó Zalán. Több meghatározó mérnök – mint a keretes írásunkban szereplő Vadas József – pályafutását az 1956-os forradalmat követő megtorlás törte ketté."A lexikonban több mint 500 személyről emlékezem meg, közülük körülbelül százan mérnökök voltak. A mérnökök, művezetők, tisztviselők mellett a gyár alapítója (Lederer Ágoston), az alapító részvényesek (Feldbacher Rezső, Fischer Sándor, Kaczander Zsigmond, Lederer Emil, Lederer Richard, Rapoch Frigyes, Szávay Gyula, Wottitz Gusztáv, Wottitz Károly) és a gyár külső szakértői – köztük Csonka János és Ferdinand Porsche – is szerepelnek a könyvben.A budapesti Ganz- és Schlick-gyárból, az aradi Weitzer-gyárból, a pilseni Skoda-gyárból, valamint Prágából, Brnóból és Berlinből többen jöttek a kenyerüket keresni a győri gyárba a 19. század végén" - hangsúlyozta a helytörténész.Az alapító közgyűlést 1896. december 28-án tartották. Bő fél évvel később, 1897 júliusában már ötszázan, 1898 szeptemberében 1200-an dolgoztak a vagongyárban. 1903-ra a Dunántúl legjelentősebb gyárává vált az üzem 1700 munkavállalóval. Az első esztendőkben villamoskocsikat szállítottak Amszterdamba, Antwerpenbe. Emellett olasz, egyiptomi, angol, török és argentin megrendeléseket is teljesítettek a kisalföldi gyárban.A vasúti vagonok után már 1902-ben foglalkozott a cég közúti gépjárműgyártás gondolatával. A vagongyárban titokban kezdődött meg a katonai szállítóeszköz-gyártás a Bécsi Tüzérségi Szertár részére. A gőzautó ötletét hamar elvetették, helyette a benzinmotoros járművek mellett tették le a voksukat a tulajdonosok. Az autógyártás beindításával egyenletesebbé vált a gyár bevétele. A Győrben készült első automobil próbaútját 1904. február 25-én tartották meg."Külön ki kell emelni a gépészmérnök, Koroknay Gyula (1868-1917) személyét, aki elkészítette az első benzinmotoros, mechanikus összkerékhajtású és kormányzású járművet Győrben. Ez a teljesítmény világraszóló siker volt" - közölte Biczó Zalán. Az autógyártás évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a gyár életében."Történészek, hadtörténészek és közgazdászok tanulmányokban és népszerűsítő cikkekben méltatták és méltatják a vagongyárnak a hazai ipartörténetben betöltött szerepét. Az első világháború alatt készített Rába-Grand luxusautók, valamint az 1929 után gyártott Rába-Austro FIAT teherautók a maguk korában nemzetközi szinten megállták helyüket" - tette hozzá Áldozó István levéltáros, megyei levéltár igazgató-helyettese. A Rába-Grand luxusautót az utolsó magyar király, IV. Károly is örömmel használta.