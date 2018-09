Az Új Bácsai út körforgalomban látható az EYOF-kocka

„Győr elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb rendezvénye volt a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Ötven ország 152 fiatalja versenyzett itt" – emlékeztetett Borkai Zsolt. Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester pedig elmondta, az oldalakkal szemben állva láthatjuk azoknak az országoknak a zászlóit, amik abban az irányban találhatóak.



A körforgalomban automata öntözőrendszer is épült, emellett a közbiztonság is fontos feladat, ezért a körforgalomba két rendszámleolvasó és egy forgatható kamera is került, s a Bácsai út végén egy negyedik kamerát is telepítettek.



A tervek szerint az következő időszakban ugyancsak megújul a Kodály Zoltán út–Földes Gábor út kereszteződésében lévő körforgalom zöldszigete a Kuopio Parknál, és tervben van még idén további két nagyforgalmú főút körforgalmának megújítását is. Az egyetem melletti, Kálóczy téri körforgalom megszépítése nemrég készült el ugyancsak öntözőrendszerrel, gyepszőnyeggel, cserjékkel és fákkal.