Az otthonuk forgott kockán

Hogy ki hibás és mennyiben felelős azért, hogy hitelcsapdába kerül és kis híján elveszíti a házat, ne menjünk már bele négy év után, Szerencsés-Fekete Attiláékról többször is írtunk 2012 óta. A család helyzete nem lett könnyebb, a hetvenes éveiben járó nagypapa háza ma már az államé és elveszítik otthonukat, ha december végéig nem tudják befizetni az elmaradt 160 ezer forintot az eszközkezelőnek.– A csőd óta nem tudunk kilábalni ebből, rengeteg volt az adósságunk. Egy víztartozás miatt van az is, hogy a férjemnek levonják a fele fizetését – mondja a férfi élettársa, Vigh Edit.

Szerencsés-Fekete Attila egy logisztikai cégnél dolgozik, párja korábban közmunkás volt, most azonban ápolási díjat kap édesapja gondozása után, akinek amputálni kellett az egyik lábát. A díjat még nem kapták meg, ahogy a nagypapa fogyatékossági támogatását sem – majd visszamenőleg fogják számunkra utalni.– A „Jóakarat" pénze hatalmas segítséget jelent és a legnagyobb bajtól menekülünk meg. Már utaljuk is az összeget a Nemzeti Eszközkezelőnek. Nem engedjük, hogy elmenjen ez a ház a gyerekeink feje fölül – utal Szerencsés-Fekete Attila a másodikos ikerfivérekre és nyolcadikos fiára. A családból már csak Pampit nem mutattuk be, a kutyát, aki a legjobban Edit karjában szeret lenni, de odabújt a nagypapához is, pedig őt tolószéke miatt mindig megugatja. A kerék valószínűleg arra a biciklire emlékezteti, amelyik hajdan – mielőtt a menhelyről befogadták – a kutyusnak hajtott.