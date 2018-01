Az Oscar kapujában a magyar világsiker

Nemrégiben a legjobb női főszereplőnek járó Európai Filmdíjat vehette át Borbély Alexandra Berlinben a Testről és lélekről című filmben nyújtott alakításáért. A fotón balról jobbra Szalai Károly, Mesterházy Ernő, Borbély Alexandra, Mécs Mónika, Muhi András, Nagy Ervin és Enyedi Ildikó.

Enyedi Ildikó Aranymedve-díjas filmje Európa után meghódította Ázsiát, Ausztráliát és Észak-Amerikát is. A világban több tucat helyütt vetítik, sorra nyeri a fesztiválokat, a hazai mozikban is már közel 100 ezren nézték meg. A sikeres alkotás egyik világlátott társproducere az enesei származású Mesterházy Ernő, aki bár egyetemista kora óta Budapesten él, számos szállal kötődik a tóközi faluhoz, ahol apai ősei több mint két évszázada telepedtek le. Lapunknak elmondta, ha teheti, hazalátogat a szülői házba és olyankor kisétál szüleihez, nagyszüleihez a temetőbe is.

Berlini találkozás a filmlegendával, Nastassja Kinskivel. A fotón balra Mécs Mónika, jobbra Mesterházy Ernő.

Mesterházy Ernő, akit 2013-ban tevékenységéért tagjává választott az Európai Filmakadémia, az 1990-es évek eleje óta foglalkozik filmekkel. A Testről és lélekről eddigi munkásságának a csúcsát jelenti.– Az egész stábnak boldogság ez a siker. Annál is inkább, hiszen nem közönségfilmnek, hanem szerzői művészfilmnek készült, és így is nézők százezreinek lelkét érinti meg Berlintől Hongkongig, Szarajevótól Melbourne-ig, Torontótól Londonig egyaránt – említette a producer. – Kedves történet, hogy egy ismert amerikai színész házaspár lánya Londonba költözött és hamarosan lelkesen hívta barátnőjét, amerikai barátaink lányát, hogy látott egy nagyon jó magyar filmet, amit ő is feltétlenül nézzen meg. Az ajánlott film a Testről és lélekről volt.A „világhódító" filmmel kapcsolatos másik személyes élményüket felesége, Mécs Mónika, az alkotás társproducere mesélte el.– Nagy élmény volt, amikor az Európai Filmakadémia díjátadóján, ahol Borbély Alexandra, az alkotás egyik főszereplője, a legjobb női főszereplőnek járó díjat vehette át, odajött gratulálni a színészlegenda, Nastassja Kinski, és nagy lelkesedéssel osztotta meg velünk érzelmeit, gondolatait. Jó egy órát beszélgettünk, szinte jelenetről jelenetre végigtárgyaltuk a filmet. El volt ájulva az egésztől és amikor az elkövetkező néhány napban még összefutottunk, újra meg újra megerősítette a véleményét.

Valódi szarvasok sétáltak az álomban

Az álombetétek valódi környezetben, valódi szarvasokkal készültek. A téli erdőben a két főszereplőt megjelenítő gímszarvasok Horkai Zsolt híres állatidomár nagy értékű tenyészállatai.

A Testről és lélekről groteszk szerelmi dráma

Az Aranymedve-díjas, Oscar-várományos magyar film világsiker történetét röviden így lehetne összefoglalni: „Endrének, a vágóhíd visszafogott természetű, lebénult bal kezű gazdasági igazgatójának és Máriának, a nagyon szigorú és autisztikus viselkedésű új minőségellenőrnek minden éjjel közös álma van, havas tájban ismerkedő szarvaspárként. Ezt csak akkor veszik észre, amikor a munkahelyi pszichológusnő hall róla mind a kettőtől és azt hiszi, hogy gúnyt űznek belőle. De akkor sem könnyű nekik megtalálni egymásban a szarvasként már megélt »szerelmet."

Az alkotópáros (harmadik producertársuk Muhi András) örömmel számolt be a világ számos táján rendezett közönségtalálkozók tapasztalatairól is.– A nézők arcán a meghatottság, a döbbenet, a mosoly, a megindultság pillanatról pillanatra váltották egymást. Mindenütt betalált a szívekbe, megérintette a gondolataikat – mesélték lelkesen. – Biztosan azért is, hiszen a Testről és lélekről témája, a szerelem kultúrákat, kontinenseket átível és a legmélyebbre jut az emberekben. Jó érzés volt azt is megtapasztalni, hogy mikor a vetítés véget ért, percekig csend ült a teremben, majd a beszélgetésre a nézők kilencven százaléka ott maradt. Ahogy mondták: izgalmas heteknek néznek elébe, amíg január 23-án kiderül, hogy filmjük bekerül-e az Oscar-díj kapujában várakozó kilenc film közül az öt legjobb idegen nyelvű jelölt közé. Addig sem tétlenkednek, következő filmjüket tervezik: „a XX. század legizgalmasabb magyar regényéből", Füst Milán Feleségem története című művéből akarnak nemzetközi produkcióban egy nagy játékfilmet készíteni.