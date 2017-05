Az ország legjobb szakemberei lehetnek a Bercsényis diákok - fotó

Korom Gergő, Károlyi Dániel, Kimlei Kamilla, Sasvári Marianna egyik felkészítő tanár, Makai Soma Krisztián, Fazakas Barbara

Az ÁSZÉV- Ágazati Szakmai Érettségi Vizsga - néven tanulmányi selejtezőkön átesett tanulók kerülhettek az országos döntőbe.A közlekedési ágazatban óriási siker, hogy Kozma Gergő országos első, Kimlei Kamilla harmadik helyezett lett.A jól felkészített versenyzők közlekedési ismeretek, közlekedési földrajz, közlekedés – üzemvitel és közlekedés – gazdasági, jogi ismeretekből adtak számot tudásukról. A témakörök felölelték többek között Magyarország közúti -, vízi – és vasútföldrajzát, a közúti gépjárművekkel kapcsolatos szakszámításokat, közlekedési – díjszabási ismereteket, forgalom szervezésével – lebonyolításával kapcsolatos feladatokat illetve a közlekedés – statisztika területének számításait, elemzéseit.Plusz egy év elvégzésével az emelt szintű OKJ-s végzettséget is megkapják s a legjobb logisztikai – szállítmányozási - ügyintézők lehetnek a munkaerő piacon.A közszolgálati – rendészeti ágazatban Makrai Soma Krisztián szoros küzdelemben második helyezést ért el, aki tudatosan készül a „Szolgálunk és Védünk!" fegyelmezett alázatot követő rendészeti pályára, s a Nemzetvédelmi Egyetemen teljesítheti be álmait.

A bűnüldözésből, kriminalisztikából, intézkedéstaktikából már most példaértékűen teljesített. Annál is inkább mert a helyezettek a felsőfokú továbbtanulásnál nagyon jelentős – jogszabály által biztosított - többletpontot beszámítást kapnak.Az iskola harmadik oktatási ágazatában a sport területén bizonyíthatták az utánpótláskorú versenyző tanulók, hogy nem csak a pályán, de sportelméleti tudásban is a legjobbak között vannak, edzéselméletből anatómiából terhelésélettanból. Az érettségire építve egy év után az edzői oklevelet is megkapják.A Bercsényi iskolából került ki az országos első Fazakas Barbara és a második helyezett Károlyi Dániel is.Meg kell jegyezni, hogy a felkészítő tanárok magas szintű nevelő – oktató tevékenysége nélkül – ez az iskola minden ágazatában kiemelkedő siker – nem jöhetett volna létre.