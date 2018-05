Az okostükörtől Kleopátra kecsketejes fürdőjéig a győri Széchenyi egyetemen

A mentorok, a tárgy kamarai, egyetemi felelősei és a díjazott hallgatók a zárófoglalkozáson.

Pallang Virág Kisvirág Cukrászműhelye már megrendeléseket is teljesít.

Játéknak tűnhet, hogy a sokféle képzésről, különböző karokról érkező hallgatók csoportosan kitalálnak, kidolgoznak egy-egy konkrét vállalkozási ötletet, üzleti tervet készítenek rá és prezentálják azt. Önmagában ez sem lenne haszontalan, hiszen az ember szeret játszva tanulni, azonban a Kamara a vállalkozásokért tárgy keretében kitalált üzletek jó része életrevaló, és meg is valósulhat.Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta, a Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék egyetemi docense, a tárgy felelős oktatója a zárófoglalkozáson elmondta, hogy az ötven hallgató szinte hiba nélkül végig tudta vinni a félévet. Az önmegvalósítás sajátos formáját választották, konkrét, saját vállalkozást megálmodva indultak el egy úton. Molnár Albert, aki a megyei iparkamara részéről fogta össze a képzést, a tapasztalatokat összegezve arról beszélt, hogy 2011 óta a tantárgy keretein belül több mint négyszáz hallgatóval ismertették meg a vállalkozói lét gondolkodásmódját. Figyelemreméltó, hogy a most megtervezett cégek, vállalkozások ötöde már a valós üzleti életben is megtette az első lépéseket. A huszonöt üzleti tervben nemcsak örökzöld témák jelentek meg, hanem egészen újszerű gondolatok, megoldások is.Érdemes sorra venni a legjobb, "Best of" vállalkozásalapítási ötleteket, amiket prezentálhattak is a hallgatók a zárófoglalkozáson. A Hungarian Foodtrack Kft. megálmodói, Horváth Miklós és Rabi Adrienn egy olyan mozgóbüfé üzleti tervét állították össze, amiből magyaros streetfoodot kínálnának, külön figyelemmel a gluténérzékenyekre és az ételintoleranciában szenvedőkre. Laskai Kristóf egy grandiózus vállalkozás tervét rakta össze, az AGH Zrt. fantázianevű cég számítógépes levegő- és folyadékanimációval foglalkozna, amíg meg nem épülne saját, hatalmas méretű szélcsatornája. És mi más lenne a célközönsége, mint a gépjármű-, a légijármű- és a sportszergyártók közössége. A következő vállalkozási ötletben a hallgatók a hobbiborászokat célozták meg saválló acéltartályokkal. A Mörcz Kft. kitalálójáról, Mörcz Csabáról kapta a nevét. „Tulajdonostársai" Rakó Dávid és Bognár Kristóf voltak az üzleti terv kidolgozási folyamatában.Az elkóborolt házikedvencek megtalálásában segítene a logisztikai mérnöknek, illetve járműmérnöknek tanuló Szabó Boglárka és Fejős Dániel megálmodott cége, a DPS Kft. A kutyusok, cicák egy speciális nyomkövető eszközt kapnának, a gazdik pedig applikációt hozzá a mobiljukra. A győri Security Patent Kft.-nek annyira tetszett az ötlet, hogy szívesen együttműködne Boglárkáékkal az okosotthonos megoldásokat is alkalmazó vállalkozás megvalósításában. Külön megnyerő volt, hogy a hallgatópáros a tudatos állattartást és az etikus üzleti magatartást tűzte zászlajára.A Kisvirág Cukrászműhely az egyike azon vállalkozási ötleteknek, amelyek már megrendeléseket is teljesítenek. Pallang Virág nemzetközi tanulmányok szakos hallgató olyan cukrászda megvalósítását tűzte ki célul, ahová a cukorbetegek, ételintolanciával küzdők is betérhetnek. Mindazok, akik egészségesen szeretnének élni. Virág rendkívül elkötelezett az egészséges táplálkozás és a minőségi édességek készítése iránt, saját maga állította össze desszertjei receptjeit.Az Oldtimer Angels, vagyis Kapusi Dorottya és Hollósi Ádám veterán autók felújításával szeretne üzleti sikerhez jutni. Gépészmérnök hallgatókként szenvedélyük és szerelmük az autó, ezzel akarnak foglalkozni a jövőben is. A Workman Broker Company-ben Ajtonyi Emese és Brandhuber Bence a szakemberhiányt csökkentené Európa szerte.A legötletesebb üzleti terv címet is elnyerte Cserődi Ádám, Hemek Dorina és Kis István Martin a Mirror Image Kft-vel. Egy okostükör megvalósítására dolgoztak ki koncepciót. Aki a tükör előtt áll, virtuálisan felpróbálhatja az üzletek kollekcióit és kapcsolódhat webshopokhoz. A sminkfunkció igazodna a napszakok fényviszonyaihoz, és az okostükör még az otthoni ruhatár felhasználásához, az örökös mit mivel vegyek fel kérdésre is adna válaszokat.Végül Petrovics János, a Mici-Tej Kft.-ben a kecsketejet és az abból készült termékeket árusítaná. Hazai viszonylatban vezető márka szeretne lenni, és elkalandozna a kozmetikai iparba is, Kleopátra példája után, aki kecsketejben fürdött.A hallgatók munkáját segítő vállalkozók, mint mentorok külön díjazták a legjobban kidolgozott, a legötletesebb, a legjobban megvalósítható és a leghasznosabb témára kidolgozott üzleti tervet, és arra bíztatták a fiatalokat, hogy ne várjanak, mert „Pont az a legjobb idő a vállalkozás indítására, amikor elkezditek.