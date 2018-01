Az ingyenes koncertsorozat ötödik évadjára készülnek Pannonhalmán - mutatjuk a fellépőket

Horváth Roland szervező a pannonhalmi Évszakok Fesztivál ötödik, jubileumi évadján dolgozik.

Az elmúlt években többek közt olyan zenészek örvendeztették a közönséget Pannonhalmán, mint a Csík, a P. Mobil és a KFT. A több frenetikus koncert közül talán a Magna Cum Laude 2016 őszi fellépése viszi a prímet. A borongós idő ellenére több mint 3000-en dúdolták a pannonhalmi főtéren, hogy "Álmaim kéklő egén, Gyümölcsfáim tetején, Pálinka, szerelmem, légy az enyém!""Tavaly tavasszal a korábbi Retro Majálist Rock Majálisra cseréltük. A váltás bejött, a közönség remekül fogadta a keményebb zenét képviselő bandákat" - hallottuk Horváth Rolandtól. Egy éve a P. Mobil és a Piramis képviselte a "lángoló gitárokat" a színpadon. Idén április 30-án a magyar rocktörténelem zseniális hangú énekese, Deák Bill Gyula jelenti majd a főattrakciót és persze a "Rossz vért". Bill kapitány előtt a majálist a Zorall nyitja.

Nyáron visszatérhet a főzőfesztivál



Nyáron a tervek és anyagi lehetőségek szerint, életre kel a főzőfesztivál egy éves szünet után. Ha minden jól alakul, idén megtartják Szent László hetében (június vége) a főzőfesztivált Pannonhalmán. Korábban a település apraja-nagyja bográcsos ételeket készített, most a grillsütők kerülnek reflektorfénybe. A programhoz minden ötletet, javaslatot szívesen várnak a szervezők, ahogy támogatók jelentkezését is.

Nyerjen jegyeket



A pannonhalmi koncertekre nem csak szórakoztatás, a minőségi élő zene és az élményszerzés is jellemző. Szent István ünnepe - melyet idén Pannonhalmán augusztus 19-én tartanak - erre kiváló példa lesz. Miután Ferenczi György és zenészei, a Rackák megidézik az egykori betyárvilág zenei világát, Péterfy Bori és a Love Band lép színpadra. Mindkét banda itthon abszolút "A" kategóriás fesztivál fellépőnek számít.Az őszi bornapon az Anna and the Barbies és a Tárkány Művek fogja elvarázsolni a közönséget. Borítékolható, hogy Pásztor Anna színpadi megjelenése napok múlva is beszédtéma lesz a városban. A nagykoncertek mellett játszóházak, kiállítások, táncprodukciók, vásári komédiák és persze számos kézműves és vendéglátó színesíti majd a hétvégi rendezvényeket. A mindig sikeres tavaszi, nyári és őszi rendezvény mellett a Városi Karácsony vonzza a legkevesebb látogatót."Tény, hogy a téli rendezvényt erősíteni akarjuk idén. Annak érdekében, hogy többen látogassanak decemberben a főtérre, a kisebb adventi eseményekkel együtt hirdetjük. Próbáljuk minél jobban bevonni a programba a helyi civil szervezeteket" - mondta Horváth Roland. A karácsony előtti fellépők egyelőre kérdőjelesek. Ha sikerrel zárul az egyeztetés, Vastag Tamás érkezhet adventkor Pannonhalmára.Ami viszont biztos, hogy a Pannon Esték rendezvénysorozat keretein belül olyan művészek mesélnek majd életükről a településen, mint Eperjes Károly vagy Vámos Miklós, de jön a remek előadói képességéről ismert katolikus pap, Pál Feri atya is. Ezek a beszélgetések az Apátsági Múzeumból (Majorból) átköltöznek a Kazinczy Ferenc Művelődési Házba az új apátsági szálloda építése miatt. Tavaly Bálint gazda és Kepes András előadására pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Érdemes tehát az 1500 Ft-ért – városkártyával 1200 Ft-ért - árult tiketteket minél előbb foglalni.