Az időseknek alakítják át a régi polgármesteri hivatal épületét Abdán

Gyalogosközök, szegélykövezés



A Szent István és a Vasút utca közti gyalogosköz nemrég készült el Abdán, és a többi ehhez hasonló átjárót is szeretnék felújítani. Pályázati lehetőséget keresnek ehhez vagy saját erőből évente egyet-egyet tetetnek rendbe. Emellett a Híd utcát, a Hunyadi és a Bécsi utca között, ahol az út széle letöredezett, kövekkel akarják szegélyezni. Ha itt beválik a módszer, a sportpálya mellett vezető, egyre nagyobb forgalmú Kistöltés utca útját is így szélesítik meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az abdai önkormányzat két pályázata is támogatást nyert, már a kivitelezők kiválasztásai is elkezdődtek. Arra ugyanis mintegy 35 millió forintot kap a falu, hogy a település központjában, a templom és az iskola környékén a csapadékvíz elvezetését megoldja. A másik sikeres pályázat révén felújítják az épületet, ahol régen a polgármesteri hivatal működött, hogy a későbbiekben az idősek nappali ellátását biztosítsák. Az átalakítás még idén elkészül. A munkákra a pályázati forrásból 94 millió forintot kap az önkormányzat, amihez még negyvenmilliót hozzátesz.A vidékfejlesztési programra három pályázatot adott be Abda. Helyi termelői piacot szeretnének és az óvodai konyhába új eszközöket vennének, ezért bíznak a kedvező elbírálásban. Az viszont már eldőlt, hogy a külterületi út megújulhat egészen az Árpád utcától a Rábca árvízi kapujáig, így az önkormányzat tulajdonában lévő horgásztó megközelítése is jobb lesz. Szabó Zsolt polgármester elmondta, hogy e projekt részeként szeretnék kétszáz méteren a töltést is leaszfaltozni. Így nemcsak az 1-es főút melletti kerékpárúton juthatnának be a biciklizők Győrbe, hanem zöldebb környezetben, a Magyar Vilmos Uszoda felé is, és a győriek akár körtúrát tehetnének Abdára kerekezve.LEADER-forrásból az egészségház előtti parkolót szeretnék leburkolni Abdán és az önkormányzat tulajdonában lévő szálláshelyet akarják még vonzóbbá tenni azzal, hogy kerékpárokat és segwayeket, kétkerekű önegyensúlyozó elektromos meghajtású közlekedési eszközöket vesznek. A digitális jólét program pályázata révén ingyenes internetelérést biztosítanának közterületen és eszközöket vásárolnának ahhoz, hogy a helyieknek az elektronikus ügyintézést megmutathassák. S a sportcsarnok építéséről sem tett le a falu – ezt taós (társasági adó sportfejlesztésekre) forrásból oldanák meg –, ahogy a fogorvosi rendelőnek kiválasztott épület felújításáról se.