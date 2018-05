Az E.ON a győri Széchenyi István Egyetemen támogatja a duális villamosmérnök képzést

Az energiavállalat és az egyetem közötti duális együttműködés célja, hogy hosszú távon biztosítsa a cég villamosmérnök-utánpótlását, az egyetemi kar hallgatóinak pedig tovább bővíti az elérhető szakmai gyakorlati lehetőségek körét.



Az E.ON célja a műszaki pályára készülő fiatalok magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzése. Az energetikai vállalat és a győri Széchenyi István Egyetem közötti, hosszútávú elköteleződést jelentő megállapodása a 2019. szeptemberében induló alapképzések első évfolyamának teljes, hét féléves képzési időszakára vonatkozik, a képzési időszak pedig 2019. szeptember 1-jétől 2023. január 30-áig tart. Az E.ON és az egyetem a duális gyakorlati képzés ütemezését és tanrendjét közösen alakították ki úgy, hogy a képzési programmal támogassák a jövő villamosmérnök- gener&aa cute;ciójának magas szintű szakmai fejlődését.



Az energiavállalat a motivációt, az elhivatottságot és a szakmai ismereteket figyelembe véve, személyes elbeszélgetés alapján választja ki majd azt a 10 főt, akikkel a sikeres felvételi és az egyetemre történő beiratkozást követően hallgatói munkaszerződést köt, és akiket a tanterv szerinti szakterületeken foglalkoztat majd. Az E.ON a hallgatók gyakorlati tevékenységének felügyeletére felsőfokú szakmai tapasztalattal rendelkező mentort is biztosít.



Dr. Földesi Péter, a Széchenyi Egyetem rektora örömét fejezte ki, hogy a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon tanuló és a duális képzésre kiválasztott hallgatóknak ilyen aktív kapcsolata lesz az energiaipar meghatározó vállalatával: „Az E.ON jelenléte perspektívát ad azoknak hallgatóinknak, akik a céggel közös duális képzést választják, hiszen biztos munkahelyre számíthatnak a végzést követően. Ugyanakkor a kar számára is meghatározó partner az E.ON, hiszen szerepvállalása erősíti az erősáramú szakterületet. A vállalat tapasztalt szakemberei mesteroktatóként tartanak speciális kurzus okat az energetika és az erősáramú hálózatok működtetésének területén.



Az E.ON nemcsak az egyetemi évek alatt fektet nagy hangsúlyt a hallgatók edukációjára. A fiatal villamosmérnökök a diploma megszerzését követően bekerülhetnek az E.ON gyakornoki programjába is. A kétéves speciális képzés keretében a junior villamosmérnökök teljes értékű munkavállalóként szerződnek a vállalattal, miközben egy jól felépített képzési program mentén, az alapoktól kezdve a teljes szaktudásig, egyéni fejlesztési program során válnak a vállalat megbecsült munkavállalójává.



Haraszti Judit, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt vezérigazgató-helyettese a megállapodás kapcsán elmondta: „Magasan képzett, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket szeretnénk munkatársaink között tudni – most és a jövőben egyaránt. Annak érdekében, hogy a legjobbakkal dolgozhassunk együtt, szeretnénk a jövő szakembereinek már a képzésénél is jelen lenni. Büszke vagyok arra a partnerségre, amelyet a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karával alakítottunk ki a duális képzés elindítása kapcsán, és remélem, hogy a Széchenyi István Eg yetemrő l is számos fiatal tehetséget fogok később a kollégáim közt tudni."