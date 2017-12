Az egész világ táncol a kicsikért - Vámosszabadi videó

Az akcióra minél több országból várnak videókat, amikből majd egy nagy, közös klip készül a népszerű énekesnő, P!nk dalára.„Iskolánkban minden új kezdeményezésre nyitottak vagyunk, amivel taníthatunk valami újat gyermekeinknek" – kezdi Bubernik Eszter, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Vámosszabadi Tagiskolájának pedagógusa, miközben a diákokat tereli össze egy csoportképre. A kicsik ugyanis részt vesznek a UNICEF gyereknapi akciójában.E szerint a világ minden tájáról várják a gyerekek rövid videóit, amin mindenki ugyanazt a néhány egyszerű lépést táncolja el, de ha van kedvük, a nemzetükre jellemző sajátosságokkal is tarkíthatják a felvételüket. Ezeket aztán a Facebookra kell feltölteni a #WorldChildrensDay és a #For- EveryChild hashtagekkel ellátva, és a jókívánságaikkal, amit a Földünk legkülönbözőbb pontjain élő gyerektársaiknak küldenek. A legjobb videókból egy közös, globális klip készül P!nk „What About Us?", azaz „Velünk mi van?" című számára. A gyerekekért létrejött szervezett december harmadikáig várja a felvételeket, még lehet csatlakozni.„A felhívást az interneten találta a tagiskolánk vezetője, ami nekünk és diákjainknak is izgalmas lehetőséget biztosított arra, hogy elmondhassuk, számunkra melyek a legfontosabb értékek az életben, valamint hogy kis közösségként milyen összhangban és lelkesedéssel állunk a kiváló kezdeményezés mellé. Elmagyaráztuk gyermekeinknek a UNICEF-felhívás lényegét, ők pedig megírták jókívánságaikat, hogy mit üzennek a világban élő kis társaiknak" – folytatta a tanárnő, miközben néhány lány magyar néptáncosruhát öltött, a többiek pedig a UNICEF színébe, világoskékbe öltöztek. Még a kék héliumos lufik is megjelennek a koreográfiájukban.„Büszkék vagyunk magyar hagyományainkra, nemzeti jellegzetességként néptáncos elemeket is beépítettünk a koreográfiánkba" – magyarázza Bubernik Eszter. A diákok közül pedig Mók Máté adta élete első interjúját: „Szeretek táncolni. Nagyon örülök, hogy talán szerepelni fogunk egy klipben, amit a világon mindenki láthat" – mosolygott a negyedikes fiú, akinek osztálytársa, Oros Luca Boróka szintén néptáncol, korábban pedig hiphopra is járt. „Ismertem már ezt a számot. Remélem, kiválasztják a videónkat. Azt hiszem, értem, miről szól ez az egész" – mosolygott Luca.