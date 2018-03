Az autószerelésről kérdezhetnek: várjuk olvasóink leveleit a szervizekről, tanácsadással segítünk

Jó, ha még a javítás előtt teljes körű tájékoztatást kérünk arról, mi vár az autónkra és a pénztárcánkra. Képünk a győri Honda-szalonban készült. Fotóillusztráció: Mészáros Mátyás

Várjuk a kérdéseket

Az autószervizelés témájában a leveleket április 3-án délig várjuk a Az autószervizelés témájában a leveleket április 3-án délig várjuk a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre vagy a szerkesztőség postacímére (9021 Győr, Újlak u. 4/A). A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakértői válaszolnak a kérdésekre, tanácsaikat lapunkban jelentetjük meg.

Ma már a régi szakikhoz hasonlóan, de korszerű módszerekkel dolgozó autószerelők és márkaszervizek között is válogathatunk, ha járművünket meg szeretnénk javíttatni vagy csak ellenőriztetni akarjuk. A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete azt javasolja, ne csak a szolgáltatási díjakat vegyük figyelembe, amikor eldöntjük, melyikhez fordulunk. Persze nagy különbségek vannak az anyagköltség és az óradíj tekintetében is, akár a duplájába is kerülhet egy apróbbnak mondható művelet. Ám hosszú távú szempon- tokra is gondolni kell és például a márkaszervizeknek jellemzően komoly fedezetű biztosuk van arra az esetre, ha hibáznának, viszont műszaki hátterük állandó frissítése igen sokba kerül.Jó, ha még a munkák elvégzése előtt teljes körű tájékoztatást kérünk arról, mi vár az autónkra és a pénztárcánkra. Ha ezt eleve felajánlják, akkor gyaníthatjuk, jó helyen vagyunk. Az is segíthet, ha a szervizek, a szerelők honlapjain szereplő költségeket összehasonlítjuk, de sok ezeket még nem teszi így közzé. Ha nem találunk elegendő adatot az interneten, érdeklődhetünk telefonon vagy személyesen.Ha nyitott arra a szerviz, hogy mindent megmutasson a nála folyó munkából, az előnyt jelent. Ha eleve ellenőrizhetőséget biztosít, az megnövelheti bizalmunkat. Ezért több helyen már mintegy látványkonyhaként működnek: üvegfalat raknak a szerviztér és az ügyfélváró közé, bekamerázzák a munkavégzés helyszínét. Emellett gyakran előre meghatározzák, meddig tart mondjuk egy fékcsere, így tudjuk, mennyi ideig kell a szervizben ücsörögnünk vagy nélkülöznünk négykerekűnket.Érdemes a szervizek akcióit figyelni, jellemzően időnként meghirdetnek ilyeneket. Például csomagajánlatot adnak fékbetét- és olajcserére. Ám feltételeket is szabhatnak, például azt, hogy csak a négyévesnél idősebb járművekre vonatkozik a kedvezmény és csak néhány autótípusra.Nem annyira kézenfekvő hozott alkatrészt beszereltetni, hiszen meghibásodás esetén a szerviznek kellene vállalnia érte a szavatosságot. Több éppen ebből a megfontolásból nem is vállalja vagy ilyenkor emelt munkadíjjal dolgozik. Elkérhetjük ugyanakkor a használt fékbetéteket, így saját szemünkkel is meggyőződhetünk róla, hogy a csere indokolt volt. Már sok szerviz belátta, a fogyasztóban fel sem merülhet, hogy esetleg nem azt az alkatrészt szerelik be neki, amit kifizetett.Bár elsőre feleslegesnek tűnhet, egy probléma esetén igen fontos kérdés, hogy a szerviz milyen feltételekkel vállalja az autó javítását. Egyáltalán melyik az a cég, amelyik felelősséget vállal az átvett járműért, milyen esetekben felel az okozott kárért, mikor köteles kellékszavatosságot, jótállást vállalni. A határ- idők tartásának felelősségéről, a fizetés feltételeiről, a panasztétel lehetőségéről is érdemes tájékozódni.Szerencsére több szervizben veszik fel a munkát az ügyféllel együtt, hogy ne maradhasson ki egyetlen igény sem. Sok helyen már nem is a szerelő, hanem a munkát tőle átvevő minőségellenőr adja át a kész autót tulajdonosának, megbeszélve minden apró részletet, tapasztalatot. Egyre gyakoribb – szinte már általános – a digitális szervizkönyv, amely az autó értékesítésekor, vételekor is nagy segítség.