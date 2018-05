Az autósok 40 százaléka tesz a jelzőlámpára Győrben és átrongyol a piroson - videó, fotó

​ ​

Máthé-Tóth Péter mutatja a Mécs László út-Kovács Margit utca nyárra tervezett jelzőlámpás győri kereszteződés dokumentációját. A piros és zöld közötti közbenső időt mindig hosszas mérlegelés után adják meg.

Fotók: Cseh Róbert

Egyik fotósunk szerencsésnek mondhatja magát, hogy a Szent István út, Újlak utca találkozásánál egy busz "csak" kilökte a járdaszigetre. 10 éve itt halálos baleset történt. Az ok ugyanaz volt. A vétlen autós indult a zöldre, mire telibe kapták balról.Amikor múlt hét közepén két busza Baross híd lábánál, a Facebookon többen a jelzőlámpák rossz beállítását tették felelőssé. Hogy miért csattant össze a két busz, a rendőrségi vizsgálat feladata eldönteni. A Győri Útkezelő Szervezet évek óta elemzi, hány autós hajt át a piros jelzés ellenére."2012-ben az ÉNYKK jogelődje, a Kisalföld Volán jelezte, hogy mind több busz elé vagy mellé hajtanak a jelzőlámpás kereszteződésekben. Kamerával vizsgáltuk a helyzetet a Tihanyi-Szauter és a Fehérvári-Ipar-Szigethy úton. Az adatgyűjtés reggel 6-tól este 18 óráig tartott. Bár illúzióink nem voltak, az bennünket is megdöbbentett, hogy az autósok 40 százaléka belement a pirosba. Többen 4 másodperccel azután szabálytalankodtak, hogy a lámpa tiltó jelzésre váltott. Elnézve a forgalom állandó növekedését, az említett statisztika biztosan nem javult, sőt" - kezdte Máthé-Tóth Péter.Azzal, hogy egyesek négy másodperccel a lámpa pirosra váltása után belehajtanak a kereszteződésekbe, a saját és autós társaik testi épségét veszélyeztetik. Ráadásul a hosszú, négysávos utakon zöldhullámkor 70-80 km/órás sebességre is felgyorsulnak a kocsik. Ha nem tartják be a jelzőlámpák utasítását, az esetek jelentős hányadában oldalirányból történik az ütközés. Ilyenkor a vak szerencse szerepe nagy, az ütés könnyedén érheti a fejet.A Győri Útkezelő tájékoztatásért felelős mérnöke hozzátette: "szintén probléma, hogy egyre lassabban indul a kocsisor zöldre váltáskor, indokolatlanul hosszú követési távolságok alakulnak ki. Így sokat romlik egy-egy zöldidő szabályos kihasználtsága". A "szundikáló" győri autósok miatt körülbelül 20 százalékos kapacitásvesztéssel számolhatunk zöld jelzéskor. Ez sokszor bosszantó a sorban veszteglőknek.Máthé-Tóth Péter találkozásunkra elhozta a Mécs László és Kovács Margit utca kereszteződésében hamarosan épülő jelzőlámpa dokumentációját. A forgalmas marcalvárosi csomópontban a fejlesztés elsősorban a gyalogosokat védi majd. Az ideális közbenső időt - vagyis annak az időnek a számítása, hogy hány másodperc szükséges az utolsó jármű, gyalogos csomóponton át történő biztonságos áthaladásához - hosszú oldalokon át, fizikai képletek segítségével határozzák meg."A jelzőlámpák programozását minden kereszteződésben alapos munka előzi meg. A kalkulációk során arra is figyelnek, hogy egy-egy gyalogátkelőhelyen hány gyerek, nyugdíjas fordul meg. A közbenső idő akár 8-10 másodperc is lehet széles csomópontokban. A jelzőlámpák beállítása a közlekedés összes résztvevőjének szavatolja a biztonságát. Ehhez csak a szabályokat kell betartani" - zárta szavait Máthé-Tóth Péter.