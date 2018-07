Az Audit hátrahagyva futottak a rendőrök elől Nyúlon

"Vasárnap reggel fél 6 után egy fekete Audit kergettek a rendőrök a Leier autószalon körül, tettek egy kört a Szent Imre utca felé is. Az audis nem kímélt semmit: szembe sávon, parkolókon át menekült. Itt a Leiernél majdnem elkapták, de az új körforgalom Nyúl felőli szélén meglépett - pedig egyik rendőr ki is szállt hozzá" - tudósított olvasónk, Tamás.



Az ügyben megkerestük a megyei rendőr-főkapitányságot, kérdéseinkre írásban válaszoltak. Mint kiderült, a rendőrségre 5 óra 40 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy személygépkocsi vezetője fizetés nélkül távozott egy benzinkútról. "A rendőrök tanúkutatást hajtottak végre és megtalálták az autót, majd követték. A gépkocsi sofőrje a rendőrök többszöri jelzésére sem állt meg, hanem továbbhajtott. Az autó végül Nyúlon megállt, a sofőr és utasa kiszálltak a járműből és elfutottak. A rendőrök elfogták, majd a Győri Rendőrkapitányságra előállították őket, ahol az elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van. A nyomozás érdekeire tekintettel további információ kiadása nem áll módunkban" - állt a vasárnap délutáni hivatalos tájékoztatóban.



Nyitóoldali képünk illusztráció - a szerk.