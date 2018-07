Az Audi ETO mesterével futottak a Petz-kórház orvosai, ápolói a Püspökerdőben - képgaléria

Színes programok a kicsiknek



A Lurkó Alapítvány szervezésében a gyerkőcök zöldségeket hámoztak, állatokat simogattak, rejtvényeket oldottak meg és persze játszottak a rajt-cél helyszínén, az Aranypart II-n.

2, 7, 14, 21 km futás és 7 km gyaloglás közül választhattak a résztvevők. A 7 km gyaloglás a kisgyerekes családok körében volt népszerű, Dr. Drozgyik András, a szombat délelőtti esemény egyik ötletgazdája nem véletlenül iktatta be az említett távot és mozgásformát."Ha időnk engedi, a családunk próbál közösen tenni az egészségéért. A feleségem és a szüleink szívesen tolják a babakocsit a töltésen, ameddig futok. Amikor visszafordulok, telefonon beszélünk. Így gyakran együtt érünk célba az Aranyparton" - mondta a győri sebész, aki 14 km-et vállalt szombaton. Hasonlóra szombaton is volt példa: volt olyan apuka, aki kisgyerekével a hátán gyalogolt 7 km-t Győr legnagyobb zöldterületén.Az első "Fut a Petz" másik ötletgazdája, Dr. Huszár Tamás 3-4 éve kezdett újra futni. "Pinnyéden élünk, kínálja magát, hogy a családdal minél több időt töltsünk a természetben. Úgy érezzük, kikapcsol és feltölt bennünket az aktív mozgás" - hallottuk a sebész főorvostól. Dr. Huszár Tamás eleinte fél órákat futott, majd fokozatosan emelte a terhelést. Tavaly először jutott a 14 km-ig, majd félmaraton következett, év végén sikerült a több mint 42 km-es maratoni távot teljesítenie."A maratoni futás a bakancslistámon volt. Örülök, hogy célba értem. Utána kicsit leültem, ezért fontos, hogy lebegjen új cél az ember szeme előtt. Így könnyebb tartani a motivációt" - közölte Dr. Huszár Tamás, akivel 16 éves fia is futott "Győr tüdejében".A futónapot a Petz-kórház Minőségbiztosítási Osztálya szervezte, két illusztris vendéget hívtak a jó cél érdekében. Petráhn Barbara korábbi kiváló atléta, Sydney (2000) és Peking (2008) kétszeres olimpikonja köszöntötte a résztvevőket, majd jó tanácsokkal látta el őket. Danyi Gáborról, az Audi ETO vezetőedzőjéről köztudott, hogy a szabadidején rendszeresen fut és teniszezik."Földrajz-testnevelés szakos tanárként végeztem, életem utolsó négy évtizedében meghatározó szerepet tölt be a tudatos edzés, legyen szó élsportról vagy hobbiszintről. Ha futok, a kellemest kapcsolom a hasznossal. Egyrészt teszek az egészségemért, másrészt örömöt okoz az aktív mozgás. Bízom benne, hogy egyre többen találják meg azt a sportot, amely segít a mindennapokban. Legyen szó labdajátékról, futásról, bringázásról, gyaloglásról" - hallottuk a BL-címvédő győri zöld-fehérek mesterétől.Danyi Gábor általában heti 10-15 km-t fut, 1 km-t 5 perc alatt teljesít. Ez amatőrök között viszonylag jó eredménynek számít, igaz, hozzátette, hogy "néhány éve még a 4 perc is ment". Az Audi ETO mestere szombaton magabiztosan futott 7 km-t. A Petz munkatársai közül is mindenki győzött a választott távon. 11-en futottak 21 km-t, ami félmaratonnak felel meg.