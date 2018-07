Az Arrabona Racing Team Janus-arcú versennyel kezdte a szezont

Az első nap, kedden bepakoltunk a boxba, berendezkedtünk, elkezdtük az autó felkészítését Zalaegerszegen. Aznap már el is kezdődött az autó ellenőrzése. Ilyenkor a bírák megbizonyosodnak arról, hogy valóban a Formula Student szabályzata alapján építettük meg. Viszonylag gyorsan és rugalmasan áthaladtunk ezen a szakaszon, csak a fékteszttel volt egyedül kis probléma, de egy gyors szervízelést követően azon is sikeresen továbbjutottunk. Mivel mi már az első napon átmentünk a „műszaki vizsgán", ezért elkezdhettük a tesztelést, beállítottuk a futóművet, applikáltuk az ottani aszfaltra, időjárásra az autót, felkészültünk a dinamikus versenyszámokra. Teljes két napunk volt erre"

Az indulás előtti pillanatok a Formula Student East versenyen, a Zala Zone tesztpályán

– mondja Gudra Gabriel csapatvezető.A statikus versenyszámokban, ahol a költségeket kell bemutatni, mérnöki megoldásokat és tudást prezentálni, és üzleti tervet készíteni, kiválóan teljesített a pénteki napon a csapat. A mérnöki megoldások prezentálásában például az előkelő ötödik helyen végeztek. Érdekes kihívást jelent mindig, hogy a fiktív üzleti terv előadása során a bírákat, mint potenciális befektetőket kell meggyőzni arról, milyen jó üzletet jelentene beszállni az Arrabona Racing Team finanszírozásába.



A dinamikus versenyszámok második fele sajnos már nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A gyorsulási feladatot és a nyolcas alakú pályát az előző évi szintidőkhöz képest még jól teljesítettük, de később olyan probléma merült fel az autónál, amit nem tudtunk ott helyben, a rendelkezésre álló rövid idő alatt orvosolni. Emiatt az endurance versenyszámot, ahol az állóképességet és a hatékonyságot mérik, pont nélkül zártuk. Az első pilótánk teljesítette a tizenegy kört, ami a huszonkét kilométeres távolság fele. A pilótaváltás után viszont már nem indult újra az autó, ezért nem tudtunk sem az üzemanyag hatékonyságban, sem az állóképességben pontokat gyűjteni. Ez a szakasz jelenti egyébként minden résztvevőnek a legnagyobb kihívást, sokszor a legjobb csapatok is elcsúsznak itt. Vagy egy szűk időkorlát ugyanis, azon belül lehet csak újraindítani az autót. Nekünk nem sikerült, le kellett jönnünk a pályáról"

Az Arrabona Racing Teames (ART) életérzés…

– idézi fel a nehéz pillanatokat Gudra Gabriel.Összességében elmondható ugyanakkor, hogy az ART szokásos ritmusához képest jól kezdte a versenyszezont, különösen a statikus feladatokban. Tavaly nehezebben indult az évad. Mihelyt visszaérkeztek Zalaegerszegről, már aznap elkezdték a felkészülést a következő versenyre. Szombaton pakolnak be a kamionba, és vasárnap indulnak is Spielbergre, a Red Bull Ring versenypályára, ahol a Formula Student Austriát rendezik. Utána pedig mennek is tovább Hockenheimbe, a FS Germany-re, a világ legrangosabb Formula Student versenyére, és csak augusztus közepén érkeznek vissza újra Győrbe.A Formula Student East versenyen az ART teljes, 29 fős stábja részt vett. Gudra Gabriel szerint elismerés illeti a szervezőket a nagyon színvonalas rendezésért. Érdekesség, hogy a belsőégésű és az elektromos hajtású mellett már az önvezető kategória is megjelent a versenyen. Néhány csapat hozott autonóm járművet, köztük a BME csapata, de kevésnek sikerült végigmenni a pályán. A SZEngine pedig itt mutatta be 3D nyomtatással készült új motorját. Az endurance versenyszám szünetében mehettek bemutatókört a különleges, új motorral felszerelt tesztautójukkal.A következő néhány nap tehát még a felkészülésé, aztán következhet a két különleges kihívás Ausztriában és Németországban, ahol a világ legjobb FS csapatai versenyeznek. Köztük a mieink, remélhetőleg több szerencsével, mint Zalaegerszegen. Addig is jó felkészülést, biztonságos utat, és hajrá ART!