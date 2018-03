Az Anyám tyúkjáért is ingyen kávét kaphatunk Győrben

Kapi Zsuzsanna és Bégány Csenge Anna .

Győr

Irodalmi Kávézó, 9026 Egyetem tér 1.

Lipóti Pékség, 9028 Jereváni út 23-25.

Lipóti Pékség, 9021 Arany J. u.31./a.

Lipóti Pékség, 9026 Rónai Jácint u. 1.

Lipóti Pékség, 9023 Kodály Z.u.42./a.

Petz Aladár Kórház, 9023 Vasvári Pál u. 2-4.



Mosonmagyaróvár

Monarchia Kávéház, 9200 Jókai utca 8.



Füri Károly (a kép baloldalán) saját verset írt.

„Az életet már megjártam....; Már egy hete csak a mamára gondolok mindig; Talpra, magyar, hí a haza...." Szorgalmasan körmöltek az Arany János utca Lipóti kávézó asztalainál ülők. Fejet vakartak, ceruzavéget rágtak, aztán írtak. Verset írtak. Március 21. a költészet világnapja, ezen a napon, ahogy már több éve, idén is fizethettünk verssel az akcióhoz csatlakozó kávézókban. Országszerte több mint nyolcvan helyen, Győrben hat üzletben.„Délig több mint ötvenen fizettek verssel a kávéjukért – számolt be róla az Arany János utcai boltban dolgozó Marcsi. - Eleinte József Attila volt a legnépszerűbb, később sokan jöttek saját verssel." Így tett Füri Károly is, aki Süt a nap címet adta rögtönzött költeményének. A győri férfi már tavaly is kihasználta az alkalmat, nagyszerű kezdeményezésnek tartja, hogy így népszerűsítik az irodalmat.Elvira, Zsuzsanna, Csenge és Alexa a Széchenyi-egyetem Művészeti karának hallgatói. Nagyon szeretik a verseket, nem okozott gondot számukra a boltokban kihelyezett cetlikre írni négy sort. „Rendszeresen olvasunk verseket, egyáltalán nincs kiveszőben ez a műfaj" – mondta el lapunknak Szabó Alexa. Ők négyen többnyire vegyítették és félig saját verset írtak, félig egy kedvencet vetettek papírra. Rögtönzött közvéleménykutatásunk eredményeként Győrben a világnapi akció során népszerű volt Arany János, volt, aki Petőfit választott, ám egy kijelenthető: a magyar költők művei elsöprő többséget alkottak.