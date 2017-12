Az 1956-os olimpia volt a magyar sport Trianonja

Zádor Ervin vérző arccal, miután az egyik szovjet játékos megütötte a melbourne-i medencében.

111 sportolónk indult, 9 aranyat, 10 ezüstöt és 7 bronzérmet szereztünk Ausztráliában. Az olimpia legeredményesebb versenyzője Keleti Ágnes tornásznő volt Larisza Latinyina mellett. Papp László ökölvívásban harmadik aranyérmét nyerte.A jó eredményeket úgy értük el, hogy az 1955-ben a világ legjobb sportolójának választott Iharos Sándor el sem ment a kenguruk földjére. A közép- és hosszútávfutás 12-szeres világcsúcstartóját összetörte a forradalom leverése. Iharos 1956 novemberében Bécsben tartózkodott, ám végül hazatért. Korábbi eredményeit megközelíteni sem tudta később.A melbourne-i játékok felkavaró pillanata a magyar férfi vízilabda-válogatotthoz köthető. Olimpiai vérfürdő néven vált híressé a Magyarország–Szovjetunió vízilabda-mérkőzés. A hatezres nézőtérre nyolcezren zsúfolódtak be, a kétfontos jegyekért 30–40 fontot is odaadtak. A tömeg kezdettől tüntetően a magyarokat buzdította, a szovjetek minden labdaérintését füttyszó kísérte. A verekedésbe torkolló összecsapást 4–0-ra nyerte a magyar válogatott. A melbourne-i játékok december 8-án értek véget.

A magyar kardvívócsapat aranyéremre vár Melbourne-ben (j-b): Gerevich Aladár, Kovács Pál, Kárpáti Rudolf, Hámori Jenő, Magay Dániel, Keresztes Attila. Fotó: westcoastfencingarchive.com

Ahogy sejteni lehetett, a magyar olimpikonok – akárcsak a Puskás-féle Aranycsapat – szerteszét széledtek a világban. A szintén világcsúcstartó futó, Tábori László Amerikába távozott. Edzője, Iglói Mihály is a szabad világhoz csatlakozott. Az 1952-ben két olimpiai bajnokságot (egyéniben és váltóban, 100 méteren) szerző úszó, Szőke Kató szintén az ígéret földjét választotta.Az új életet kezdők között volt Melbourne olimpiai bajnoka, a Győrben érettségizett kardvívó, Hámori Jenő is. Az 1933-ban született bajnok gyerekéveit a felvidéki Galántán töltötte. Családjával a világháború utáni kitelepítésekkor tért vissza szülővárosába, Győrbe. A kardvívás alapjait Tusnádi Alfréd vívómestertől tanulta az akkoriban Győr-Szigetben működő Győri Vívó Klubban, s rövid időn belül elkápráztatta a vívóhagyományaira büszke országot.A bencés diák alig tizenöt évesen nyerte meg a ’48-as ifjúsági bajnokságot. A sikeres érettségit követően nem lehetett kérdéses: irány a főváros és a válogatott. Hámori egyetemi évei jelentős részét a vívóedzések töltötték ki. Olyan bajnokokkal készülhetett, mint Gerevich Aladár vagy Kárpáti Rudolf. A tét nagy volt: az aranyhalmozó három muskétás (Gerevich, Kárpáti és Kovács) mellett három fiatal tehetség juthatott szóhoz a melbourne-i olimpián.Hámori hiába biztosította helyét a világverő alakulatban, korántsem tűnt biztosnak, hogy elutazhat a kenguruk földjére. "Tatán edzőtáboroztunk, az októberi forradalom puskaporos hangulata hamar eljutott hozzánk. Valamelyik este nem tudtam megállni, fényképezőgéppel a nyakamban visszamentem Pestre. A mai napig nem felejtettem el a margitszigeti hídon parancsra váró szovjet tankok robusztus látványát. Mint ahogy azt sem, hogy az emberek milyen fegyelmezetten viselkedtek a vészterhes napokban.Rabló-fosztogató csőcselékről szóltak a hírek, miközben a saját szememmel láttam, hogy a szétlőtt üzletekben kosarakban gyűjtöttek pénzt a sortűzben elesettek hozzátartozóinak. Ám a pénzhez senki nem akart hozzányúlni" – mondta 1956-ról korábban lapunkban Hámori Jenő. Végül Prágán, Isztambulon és Szingapúron át eljutottak Gerevichék Ausztráliába.A magyar kardvívókat is összehozta a sors a szovjetekkel. "Benedek Gábor még Prágában vetette fel, hogyha a szovjetekkel találkozunk a páston, akkor a vívás után ne fogjunk velük kezet. Ekkor Gerevich és Kárpáti felemelte a hangját a sportszerű viselkedés mellett, azt mondták: verjük meg nagyon a szovjeteket, de a fair play szellemében járjunk el" – emlékezett a győri származású olimpiai bajnok. Az elődöntőben kerültünk össze a szovjetekkel. 8:4-es vezetést követően 9:7-re győztünk ellenük.

Hámori Jenő 23 évesen nem tért haza Magyarországra.

A favorit magyar kardvívó-válogatottat az ötkarikás játékokon nem az asszók foglalkoztatták, hanem hogy hazatérjenek vagy válasszanak második hazát. "Számba vettem, hogyan tudom segíteni a szüleimet. Elég egyértelműnek tűnt: ha külföldön kezdek el dolgozni, majd küldök haza pénzt. Zsebemben a vegyészdiplomámmal neki mertem vágni életem új fejezetének. A világháború után óriási szegénységben élt az ország, szólamok szintjén lettünk szabadok.Leginkább az bántott, amikor ifjúsági válogatottként nem engedtek Olaszországba utazni az ötvenes évek elején. Hiába számítottam korosztályom egyik legjobb vívójának, az induló autóbuszról leszállítottak. Azért, mert összekevertek egy Hámori nevű névrokonommal, aki korábban cserkész volt és Svájcba disszidált" – mondta a most 84 éves Hámori Jenő. Gerevichék nem szóltak bele a társak terveibe. Családdal, gyerekkel más élethelyzetben voltak, mint a fiatalok.Harminchárman vágtak neki Amerikának, Hámori Jenőt két hozzá hasonlóan huszonéves vívótársa, Keresztes Attila és Magay Dániel követte az Egyesült Államokba. A világsajtóban a magyar sportolók számítottak az első számú sztároknak a forradalom leverését követően. Az akkoriban induló Sports Illustrated (a világ meghatározó sportmagazinja napjainkban is) promóciós körútra szerződtette őket.A hathetes turné során úgy ismerték meg az Egyesült Államokat, úgy szereztek ismerősöket, hogy fizetést adtak érte. Hámori Jenő hamarosan munkahelyre talált Philadelphiában. A főnökei szorgalmazták doktori tanulmányai folytatását. A vívástól sem kellett megválnia. Kétszer nyert amerikai bajnokságot, az 1964-es tokiói olimpiára kijutott. Japánban csapatban Keresztes Attilával és Örley Szabolccsal hetedikek lettek.