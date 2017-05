Autós üldözés Győrben: kaszinóban játszhatta el a pénzét, ezért akart benzinkutat rabolni a férfi

Ebben a történetben a kútkezelők bátran és hatásosan jártak el, de a kriminálpszichológus azt hangsúlyozza most is, hogy ha fegyveres rablásról van szó, akkor nem szabad hősködni, ne veszélyeztesse senki a saját életét. Ennél a kútnál úgy tudjuk, este nincs nyitva a teljes helyiség, egy ablakot nyitnak ki, s azon keresztül lehet fizetni. A rabló nem tankolt az akciója előtt, hanem odament egyenesen a kútkezelőhöz. Hogy a lövés hangja, vagy esetleg más utalt arra, hogy ez nem lőfegyver, hanem gázpisztoly, nem tudjuk. Az biztos, hogy a kútkezelők megőrizték lélekjelenlétüket, a korántsem magabiztos rabló pedig hoppon maradt.



A rendőrség azt tanácsolja hasonló helyzetben, hogy minél több információ öszszegyűjtésével segítsük a leendő nyomozást. Itt a gyanúsított autójának rendszáma is nyomra vezető lett volna, de azzal, hogy pontos útvonalat tudott adni az egyik benzinkutas, a riadóztatás is azonnal célt ért.

Büntetési tétel

Rablás esetében – hiába tanúsított megbánást az elkövető – a büntetés a Btk. szerint öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés lehet – ha fegyveresen követi el. Márpedig azzal próbálta.

Úgy tudjuk, a rablási kísérlet mögött banális ok áll: a férfi több százezer forintot veszíthetett kaszinón, és vélhetően ezt a pénzt szerette volna behozni ilyen módon. Ismerősei tudni vélik azt is, hogy külföldön élő testvérétől korábban kapott kölcsönbe pénzt, így nyilvánvalóan neki is el kellett volna számolnia azzal, hogy elvesztette annak egy részét., a benzinkutas nem adta át a követelt pénzt, a férfi ezért kétszer a levegőbe lőtt, majd menekülni kezdett. Az egyik dolgozó a saját autójával tisztes távolságból követte a rablót, akit végül a kútkezelő iránymutatása alapján a rendőrök Győrben elfogtak.A gyarmati férfi nem volt mostanáig a rendőrség látókörében, nem ismert bűnöző akciójáról volt szó. Bár ez talán a leírtakból is kikövetkeztethető...