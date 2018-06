Automata WC-t használhat a győri Virágpiac téren

Ezúttal a belvárosba, a Virágpiac tér közelébe, a Zechmeister utca és a Rába part közötti részre, a GyőrBike állomás mellé került a létesítmény. A futball-világbajnokság ideje alatt, tekintettel a Rába parton működő vb-teraszra, a helyiség folyamatosan üzemel.



Korábban a Bisinger sétányra már került hasonló szerkezet. Ez is vandálbiztos kialakítású, mozgáskorlátozottak számára is használható, az üzemeltetésével járó szervizelési munkálatok egyszerűen elvégezhetőek.

A fülke rozsdamentes acél borítású. Belső részei könnyen tisztíthatóak, a beltérben lévő szappan- és a wc-papír adagoló, egy külön kialakított, a használó által nem elérhető szerviztérből üzemel. Az illemhely világítással, fűtéssel, szellőzéssel rendelkezik, ajtaja automatikusan működik, s használat után automatikus ürítést végez a tisztántartás végett.



Használati díja 200 forint. Nyitvatartási ideje a focivébét követően: minden nap 6 és 24 óra között.

A beépített kommunikációs egység az üzemeltető felé jelzi a szappan, a papír fogyását, illetve azt, ha a használó irreálisan hosszú időt tölt benne. A takarításról, a szükséges anyagok rendszeres feltöltéséről alvállalkozó gondoskodik a kapott jelzések alapján.



Nyilvános illemhelyek és nyitva tartásuk Győrben



A Győr-Szol Zrt. koordinálásában az alábbi nyilvános illemhelyek működnek Győr belvárosában:



1. Városközponti illemhely a Megyeháza téren van, a Rába hotel oldalánál. Az illemhely a térfelszín alatt található.

Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 8 és 21 óra között. Májustól szeptember végéig vasárnap is 10 és 18 óra között. Rendezvények ideje alatt szükség szerint.

Használati díja 200 forint.



2. A Szabadsajtó utcai illemhely.

Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 8 és 20 óra között, rendezvények ideje alatt szükség szerint.

Használati díja 200 forint.



3. Dunakapu téri illemhely a Dunakapu tér északnyugati részén, a Révfalusi híd belvárosi lábán.

Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 10 és 20 óra között, vasárnap 10 és 18 óra között, rendezvények ideje alatt szükség szerint.

Használati díja 200 forint.



4. A Bercsényi ligeti illemhely a Rábca áruházzal szemben, a játszótérnél, az I-es számú öbölben.

Nyitvatartási idő április 1-től szeptember 30-ig: hétfőtől szombatig 8 és 16 óra között, sportrendezvények ideje alatt szükség szerint.

Használati díja 200 forint.



5. Batthyány park észak-nyugati felében.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6 és 14 óra között.

Ingyenes.



6. Bisinger sétány.

Nyitva tartás: minden nap 6 és 22 óra között.

Használati díja 200 forint.