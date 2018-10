Automata öntözőrendszerek Adyvárosban

Az automata öntözőrendszerek telepítésének nagyszabású programját jelentette be nyár elején Révfaluban a Kossuth híd és a Jedlik híd közötti folyóparton megtartott sajtótájékoztatón Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester. A politikus a rendezvényen elmondta: a modern és hatékony városüzemeltetés egyre inkább szükséges műszaki megoldása az automata öntözőrendszer, amit a globális éghajlatváltozás is indokolttá tesz. Az egyre gyakoribb szárazság miatt a közterületeken is rendszeresen szükséges öntözni, hiszen az idei április az elmúlt 100 év legmelegebbike volt, de a rekordok májusban is dőltek. Tavasszal több alkalommal is 30 fok fölé szökött a hőmérséklet, nyáron pedig a meleggel együtt járó hosszabb csapadékmentes időszakok voltak. Az időjárás hosszú távú változásához alkalmazkodni szükséges, így a korszerű, gazdaságilag racionálisan üzemeltethető automatizált öntözőrendszerek telepítése várhatóan több városrészben is folytatódik.



A fejlesztés eredményét immár táblák is jelzik. A tó környezete folyamatosan újul meg, ezzel összhangban az itt lévő zöldterületek is egyre szebbek. A füves részek fenntartásában hatékony segítség az automata öntözőrendszer, mert csapadékszegény és a különösen meleg időszakokban is megfelelő módon biztosítható a növényeket életben tartó víz. Adyvárosban a Várjátszótér mellett és a Kuopio parkban már korábban elkészült, a Barátság Sportparkban pedig kiépítés alatt van az automata öntözőrendszer.A városban számos helyen van már a locsolótömlős öntözést kiváltó programozott automata öntözőrendszer. Ilyen megoldással locsolják többek között a Rába parton a várfal alatti játszótér környezetét, a Városháza előtti zöldterületet, a Rába Hotelnél a felújított szökőkút körüli gyepet, az Árpád tömb játszótér füves részeit, a Kálóczy téri és az EYOF körforgalom belső füves területeit, a Kossuth és a Jedlik híd közötti mintegy 5700 négyzetméter nagyságú füvesített vízpartot és a Szent István út középső, a forgalmi sávokat elválasztó, díszfákkal is beültetett részt.