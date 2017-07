Felborult kisbusz, árokba borult autó az M1-esen Bőnynél - három sérült, kilométeres dugó

13.00 - Munkatársunk helyszíni tudósítása szerint mintegy 5 kilométeres a torlódás a szakaszon, araszolva halad a forgalom. A dugóban ráadásul egy kisebb koccanás is történt.



12.36 - Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bőny közelében. Eddig tisztázatlan okok és körülmények között egy személyautó először szalagkorlátnak ütközött, majd az árokban állt meg. A kocsiban az elsődleges adatok szerint egy személy sérült meg.



Ugyanitt egy kisbusz is felborult, amiben további két személy sérült meg. A mentők mindhárom sérültet - úgy tudjuk, szerencsére könnyebben sérültek meg - kórházba vitték. A balesetben érintett még két kamion is, amelyekben nem sérült meg senki - tájékoztatott a rendőrség.



Az érintett helyszínen rendőri irányítás mellett egy sávon halad a forgalom.