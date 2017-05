Autó és busz ütközött össze a 82-esen, a busz az árokba csúszott

A pannonhalmi tűzoltók áramtalanították a buszt, ők törték be az ablakát is, amin a mentést végzők bemásztak a járműbe, majd itt hagyták el azt az utasok is, akiknek ebben a tűzoltók segítettek. Mintegy húszan voltak a buszon. Többségüket már mentesítőjárat továbbszállította. A tűzoltók még a forgalmi akadály megszüntetésében segítenek.A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset fél hét körül történt Ravazd térségében. A buszt már mindenki elhagyta. A helyszínelés már nem okoz fennakadást a forgalomban, nem alakult ki torlódás az úton. Komolyabb sérülés se történt. A mentők tájékoztatása szerint a buszon több mint tízen utaztak, de csak két embert láttak el könnyebb sérülésekkel és őket kórházba szállították.Személyautó és busz ütközött össze nemrégiben a 82-es főúton az 51-es kilométerszelvénynél, Ravazd és Bakonypéterd között a tűzoltóság tájékoztatása szerint.A busz az árokba csúszott és félig megdőlt, ezért a mentést végző szakemberek az ablakon másztak be a járműbe. Azt még nem tudják, van-e sérültje a balesetnek.A Kisalföld úgy tudja, a személyautó sofőrje megsérült. Egyelőre félpályás útzár van ezen a részen.