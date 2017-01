Autó csúszott a tó jégre Vámosszabadinál - fotók

„Figyelmetlen voltam, elnéztem az utat, és autómmal rácsúsztam a tó jegére. Szerencsére nem szakadtam be, így kicsit még vissza is tudtam tolatni, hogy közelebb legyek a parthoz" – nyilatkozta a Kisalföldnek Bodó Gyula vasárnap nem sokkal ebédidő után. A győri férfi – aki egyébként élő halat venni érkezett – már nyugodt volt, Volkswagenjét ugyanis a győri tűzoltók darus kocsija nem sokkal korábban kiemelte a jégről. Más megoldás nem volt: egy ott tartózkodó traktoros nem vállalta el a mentést, ami talán nem is sikerült volna neki a meredek és magas part miatt.Az eset a közigazgatásilag Vámosszabadihoz tartozó Patkányospuszta egyik halastavánál történt. A víz mélysége azon a helyenkörülbelül másfél-két méter, így tényleg mázli, hogy nem merült el a kocsi. Az elmúlt hetek hideg időjárása mintegy 20 centiméter vastagra hízott a jég az állóvízen, ami megtartotta a mintegy másfél tonnás járművet. Az autóban különösebb kár sem keletkezett, egyedül a motorháztetőt nem tudta kinyitni tulajdonosa, feltehetőleg kicsit megfeszülhetett emelés közben.