Audis-bérek - Nem fogadta el a szakszervezet az Audi új ajánlatát

Sztrájkbizottsági ülés keretében vitatták meg a bértárgyalás jelenlegi helyzetét pénteken. A szakszervezet döntéshozó testülete a tagjaink jelentős többségétől beérkező vélemények alapján úgy döntött, hogy a vállalat jelenleg érvényben lévő bérajánlása nem fogadható el˝ -˝Az Audi Hungária Független Szakszervezet továbbra is hisz abban, hogy létezik olyan közös, mindkét fél által elfogadott felelősségteljes megállapodás ami megoldás a jelenlegi helyzetre. Az AHFSZ a tárgyalásokat egy új, konstruktívabb bérajánlási javaslattal szeretné továbbra is a megoldás felé mozdítani.Az AHFSZ új javaslata a kétéves bérmegállapodásra:- 2017-es évre:40.000 Ft-os egységes alapbéremelés 2017.01.01-től,600.000 Ft-os VBK,lojalitás bónusz bevezetése 2017.07.01-től,- 2018-as évre:40.000 Ft-os egységes alapbéremelés 2018.01.01-től,620.000 Ft-os VBK.Az Audi Hungária Független Szakszervezet a döntéséről, valamint az új javaslatáról a partnerség jegyében, természetesen még e hírlevelünk megjelenése előtt értesítette személyesen Dr. Knáb Erzsébet igazgató asszonyt és biztosította arról, hogy a február 06-i bértárgyaláson írásban is tájékoztatva lesz.Tovább folytatjuk a tárgyalásokat a sztrájk feltételeiről, amiben két markáns nézeteltérés is van a szakszervezet és a munkáltató közt. A mi álláspontunk szerint nem korlátozhatók a sztrájkban résztvevő munkavállalók abban, hogy a sztrájk alatt közös helyen tartózkodjanak a team szobák helyett, ahogy azt tették az előző sztrájk alatt is. Véleményünk szerint szabálytalan az, ha a munkavállalót a sztrájk megkezdése előtt, vagy közvetlen a sztrájk megkezdésekor akarják nyilatkoztatni, a sztrájkban való részvételi szándékról˝ - olvasható a közleményben.

Előzmények:

Az Audi Hungária Független Szakszervezet Sztrájkbizottságának szerdai kiadványa szerint, folytatták a bértárgyalásokat a munkáltatóval. Ennek eredményeként a munkáltató új ajánlatot adott a szakszervezetnek:Alapbéremelés: a vállalat alapbéremelésként a két évre, kétszer 30.000 forintot ajánlott.VBK: 2017-ben 600.000 forint, 2018-ban 620.000 forint

A szerdai bértárgyalások befejeztével a szakszervezet döntéshozó testülete úgy határozott, hogy a fenti ajánlatról mindenképp szeretné a munkatársak véleményét megismerni ahhoz, hogy a február 3-i gyűlésen felelősséggel tudja értékelni az eddig elért eredményeket.