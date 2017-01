Audi: újra tárgyalnak a bérekről, patthelyzet Győrben

A novemberben elkezdett bértárgyalások megrekedtek, jövő héten eldől, milyen irányban indulnak el újra a felek. Fotó: Audi Hungaria

November óta folynak a bértárgyalások az Audiban.; pontos számokkal bemutatva, hogy ki mit kér, illetve mit ajánl a másiknak.Kétéves megállapodásban gondolkodtak a felek, a szakszervezet (AHFSZ) alapbéremelésnek 2017-re és 2018-ra is egységesen mindenkinek bruttó 45 ezer forintot célzott meg, a választható béren kívüli juttatásnál pedig 650–650 ezer forintot. Ehhez jött volna még új elemként a „jubileum-lojalitás bónusz", amelynek összegeit a bértárgyalások során közösen dolgozta ki a szakszervezet és a vállalat.

Az Audi ajánlata ezzel szemben 25–25 ezer forintos alapbéremelés, illetve 595 ezer (2017-re) és 620 ezer forintos (2018-ra) cafeteria volt, mellé még a jubileum-lojalitás bónusz.Itt tartottak tehát, az AHFSZ ajánlatának megvitatására január 16-ig kért időt az Audi vállalatvezetése. Asztalhoz is ültek a felek a határidő lejárta után, de a tárgyalások megrekedtek. Ahogy a szakszervezet hivatalos értesítőjében szerepel, „a munkáltató a szakszervezet utolsó ajánlatát túlzónak és elrugaszkodottnak értékelte, és mivel álláspontjuk szerint az még a kezdeti szakszervezeti ajánlatnál is magasabb bértömeget jelent, ezért nem fogadta el. A vállalat képviselői a munkáltató eredeti és ez idáig egyetlen hivatalos ajánlatát is visszavonták, így az már nem érvényes. A tárgyalásokat az elejéről kívánja folytatni."A kialakult helyzetet a szakszervezet a jövő héten, bizalmi értekezleten értékeli és dönt a további lépésekről.Az Audi megkeresésünkre reagálva közölte: egyelőre nem kívánja kommentálni a kialakult helyzetet.